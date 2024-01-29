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Мусорный полигон

«Идёт саботаж»: Гладков поручил подать иск на мусорный полигон под Белгородом

29 января 2024, 10:08
Фото: 1MI
Мусорный полигон

На мусорном полигоне под Белгородом из-за отсутствия дороги ломается техника

На оперативном совещании правительства замгубернатора объяснил, с чем связаны жалобы на невывоз мусора от жителей Белгорода. Вячеслав Гладков поручил разобраться с собственником стрелецкого полигона.

За неделю в правительство от белгородцев поступило 466 обращений, связанных с мусором и ТКО, 433 из них касались уборки и вывоза мусора. Как пояснил замгубернатора Сергей Довгалюк, проблема обострилась из-за поломок техники. За неделю на стрелецком полигоне сломалось 18 спецмашин.

Если в летний период мусоровозы пользовались перегрузочной площадкой, то сейчас они заезжают непосредственно на тело полигона и режут шины. Так как дорога к полигону в собственности у самого полигона, Вячеслав Гладков предложил заставить владельца привести участок в нормативное состояние:

«У людей складывается впечатление, что органы госвласти не работают, а по факту идёт саботаж со стороны собственника полигона. Он зарабатывает на этом не один десяток лет, экономит на дорогах, занимается „диверсиями“».

Но, как оказалось, с собственником неоднократно проводили совещание, просто он «считает нецелесообразным вкладывание денег в строительство дороги», так как в этом году полигон выходит из эксплуатации и теперь мусор будут возить на яковлевский.

Довгалюк отметил, что собственник мог бы восстановить дорогу, но у Центра экологической безопасности есть существенная задолженность перед собственником стрелецкого полигона — «Экотрансом», отсюда у последнего нет средств. Гладков предложил в связи с причинённым спецтехнике ущербом передать материалы в прокуратуру:

«Собственник говорит, что нецелесообразно, но признаки ущерба есть и люди возмущаются. Эксплуатация этого полигона происходила не один десяток лет. Я предлагаю сформировать иск на материальный и моральный ущерб, и коллективно его подать. Что нам мешает? Почему мы должны наблюдать эту странную позицию и то, как люди страдают?»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, ранее в ЦЭБ объяснили проблемы с вывозом мусора выходом техники из строя из-за перепадов температур, ДТП и других причин, среди которых состояние дороги на полигоне в Стрелецком.

В ЦЭБ объяснили проблемы с вывозом мусора в Белгороде и Белгородском районе
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