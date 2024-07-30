Уборка мусора

На праздниках в Белгороде будут привлекать дополнительную технику для уборки мусора

Мэр Белгорода вместе с замгубернатора Сергеем Довгалюком встретился с руководителями УК города, ЦЭБа и транспортировщика ТКО «Еврологистик».