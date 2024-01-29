Материальный ущерб

Белгородский «Газпром» подал жалобу в кассационную инстанцию по делу о взрыве газа

В сентябре компания не смогла обжаловать решение суда по иску от министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области в апелляционной инстанции. Теперь стало известно, что «Газпром» подал заявление в кассацию.