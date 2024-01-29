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Материальный ущерб

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2024
«Идёт саботаж»: Гладков поручил подать иск на мусорный полигон под Белгородом
29 января, 10:08
2023
Белгородский «Газпром» подал жалобу в кассационную инстанцию по делу о взрыве газа
В сентябре компания не смогла обжаловать решение суда по иску от министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области в апелляционной инстанции. Теперь стало известно, что «Газпром» подал заявление в кассацию.
14 октября 2023, 08:20
Белгородский «Газпром» не оспорил иск по выплате за жильё пострадавшим от взрыва
8 сентября 2023, 08:13
2022
Ущерб от обстрелов Белгородской области оценили в 6 млрд рублей
Обстрелы со стороны Украины причинили вред гражданской инфраструктуре, предприятиям, соцобъектам. Эти цифры назвала депутат Госдумы от региона Наталия Полуянова.
28 октября 2022, 07:48
Белгородский военный задолжал войсковой части больше 400 тысяч рублей
7 февраля 2022, 07:03

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