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Мусорный полигон

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2024
Саботаж? Что происходит на мусорном полигоне под Белгородом, где у машин рвутся шины
9 февраля, 14:26
«Идёт саботаж»: Гладков поручил подать иск на мусорный полигон под Белгородом
29 января, 10:08
2023
Под Белгородом мусоровоз «утонул» в мусоре
8 сентября 2023, 11:32
«Дальше будет хуже»: стали известны причины возгорания на шебекинской свалке
14 августа 2023, 07:58
«Проблем больше, чем от обстрелов». Гладков — о горящей под Шебекино свалке
7 августа 2023, 07:25
Газопровод и стоки? Жалоба белгородки на полигон ТБО попала к президенту
25 мая 2023, 06:13
Вывоз мусора в Белгороде задерживался из-за разбитой дороги на полигон ТКО
Информацию озвучил генеральный директор ООО «ЦЭБ» Сергей Дуюн во время оперсовещания.
30 января 2023, 07:44

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