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Мусор

В ЦЭБ объяснили проблемы с вывозом мусора в Белгороде и Белгородском районе

25 января 2024, 10:22
Фото: 1MI
Мусор

Перепады температур и плохие дороги повлияли на вывоз мусора в Белгороде

Регоператор сообщил, что фиксирует рост обращений жителей по поводу вывоза отходов. В Центре экологической безопасности белгородцам ответили, что сбой графиков связан с поломкой техники у перевозчика, поэтому пришлось корректировать расписание вывоза ТКО.
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Мусор

ЦЭБ объяснил белгородцам проблемы с вывозом мусора. В организации сообщили, что видят рост обращений жителей по поводу проблем транспортировки ТКО. Регоператор пояснил, что сбой графиков связан с поломкой спецтехники перевозчика.

«Чаще всего спецтехника выходит из строя из-за резких перепадов температур, ДТП, нерасчищенных или необработанных дорог, отсутствия перегрузочной станции, состояния дороги на полигон в Стрелецком, где ежедневно фиксируется 2-3 случая порезки колёс», — пояснили в ЦЭБ.

Больше всего техники, которую необходимо чинить, закреплено за Белгородом и районом. 13 машин находятся на долгосрочном или гарантийном ремонте, ещё семь — на текущем.

Как сообщает регоператор, компания вместе с перевозчиком скорректировала графики вывоза ТКО, привлекла мусоровозы из других районов, запустила вторые смены работы и создала резерв по наиболее часто выходящим из строя запчастям. Тем не менее всё ещё не хватает пяти машин.

«В результате проведённых мероприятий на сегодняшний день не хватает пяти спецмашин по Белгородской агломерации. Объём, который одномоментно могут закрыть пять машин, равен потребности в вывозе ТКО посёлков Дубовое, Разумное, сёл Никольское, Стрелецкое и части Харьковской горы Белгорода», — продолжили в Центре экологической безопасности.

Однако в ближайшие дни часть мусоровозов завершит ремонт. Перевозчик до конца недели обещает наладить вывоз мусора в Белгороде и районе.

Жители Белгорода и пригорода, к слову, жалуются на проблемы с вывозом ТКО уже не первый месяц. Сообщения о застоявшемся мусоре в дворах от горожан начали поступать ещё с ноября. Как сообщалось, переполненные контейнеры не убирали по несколько дней.

Интересно ещё и то, что в Губкине, например, произошёл мусорный коллапс. Власти потребовать провести служебную проверку и выяснить, почему в округе работало всего 3-4 мусоровоза, когда должны были восемь.

Тем временем регоператор судится с губкинским «Флагманом». Регоператор требовал взыскать с предприятия более 300 млн рублей. Но завод подал встречный иск. ЦЭБу в требованиях суд отказал, поэтому организация теперь должна компании 64 млн рублей.

И это — не единственные судебные тяжбы регоператора. С последнего, как решил суд, нужно 222,5 млн долгов за транспортировку отходов в пользу подрядчика «Экотранса». Затем стало известно, что ЦЭБ выплатит 25,8 млн рублей задолженности. При этом глава перевозчика утверждает, что Центр экологической безопасности задолжал более 400 млн рублей.

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#Белгородская область#Мусор#Спецтехника#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Наталья Корявых#ТКО#Перевозчик#Регоператор#Белгородский ЦЭБ
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