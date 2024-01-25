В ЦЭБ объяснили проблемы с вывозом мусора в Белгороде и Белгородском районе

Жители Белгорода и пригорода, к слову, жалуются на проблемы с вывозом ТКО уже не первый месяц. Сообщения о застоявшемся мусоре в дворах от горожан начали поступать ещё с ноября. Как сообщалось, переполненные контейнеры не убирали по несколько дней.