На праздниках в Белгороде будут привлекать дополнительную технику для уборки мусора

По словам Валентина Демидова, в текущем году неоднократно проходили встречи с представителями ЦЭБа и «Еврологистик»: «Анализировали причины многочисленных сбоев со стороны перевозчика ТКО. Основные проблемы возникают из-за того, что до сих пор компания не выстроила чёткий удобный график. Если вопрос оперативно решить, ситуация поменяется в корне».