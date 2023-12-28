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На праздниках в Белгороде будут привлекать дополнительную технику для уборки мусора

На праздниках в Белгороде будут привлекать дополнительную технику для уборки мусора

28 декабря 2023, 16:43
Фото: 1MI
Мэр Белгорода вместе с замгубернатора Сергеем Довгалюком встретился с руководителями УК города, ЦЭБа и транспортировщика ТКО «Еврологистик».

В период новогодних праздников для уборки ТКО будут привлекать дополнительные резервы, на смену выйдет группа контроля качества. Также известно, что вся техника обеспечена топливом, организован ремонт машин.

По словам Валентина Демидова, в текущем году неоднократно проходили встречи с представителями ЦЭБа и «Еврологистик»: «Анализировали причины многочисленных сбоев со стороны перевозчика ТКО. Основные проблемы возникают из-за того, что до сих пор компания не выстроила чёткий удобный график. Если вопрос оперативно решить, ситуация поменяется в корне».

Сергей Довгалюк поручил компаниям до 16 января исправить ситуацию и согласовать график со всеми УК и ТСЖ. Куратором со стороны администрации Белгорода назначен заместитель по ЖКХ Василий Голиков.

Поручил предоставить всю аналитику, которая на сегодня собрана, учесть все возможные риски. Предложили экологическому оператору и перевозчику организовать работу через нашу единую электронную систему МИАС ГИЦ.
Валентин Демидов

Ранее генеральный директор ЦЭБа Сергей Дуюн рассказал, что к новогодним праздникам сформированы дежурные и подготовлена дополнительная техника. Также он добавил, что к концу января будет утверждена стратегия по улучшению работы по вывозу мусора.

Не станет хуже? Как будут вывозить мусор на новогодних праздниках
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#Город#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#ТКО#Уборка мусора#Валентин Демидов#Сергей Довгалюк
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