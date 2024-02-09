Саботаж? Что происходит на мусорном полигоне под Белгородом, где у машин рвутся шины

Posted 9 февраля, 14:26
Published 9 февраля, 14:26
Modified 9 февраля, 15:09
Updated 9 февраля, 15:09
«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».
Белгород. Частный сектор. У дороги кучками скучают мусорные пакеты — словно птицы на проводах. Это вовсе не наша зарисовка, а реальный случай: с улицы Хихлушки забрать прохудившиеся стараниями собак и ветра мешки не могут с выходных.
Только за прошлую неделю в правительство региона от белгородцев поступило 433 обращения, связанных с вывозом мусора. Замгубернатора по данному направлению Сергей Довгалюк разъяснил, что проблема в технике: якобы только за семь дней на стрелецком полигоне вышли из строя сразу 18 спецмашин.
Мусоровоз — далеко не маленький автомобиль, и серьёзную его поломку представить весьма сложно. В чём же дело? Судя по всему, что-то произошло с перегрузочной площадкой, и теперь большегрузы вынуждены заезжать прямо на тело полигона. А по рассказам водителей земля там настолько непригодна для поездок, что у мусоровозов рвутся шины.
Вячеслав Гладков назвал случившееся «саботажем» и призвал владельцев полигона привести его в норму, проложив хотя бы какую-то дорогу.
Собственник, «Экотранс», в свою очередь якобы не «считает нецелесообразным вкладывание денег в строительство дороги». Во-первых, полигон выходит из эксплуатации уже в этом году. А зачем чинить то, что скоро выкидывать? Во-вторых — ЦЭБ должен «Экотрансу» много денег, а из-за этого свободных средств у компании нет. Пауки в тесной банке.
Прибавьте к этому непрекращающиеся взаимные суды — и получите скучающие у дорог мешки.
Но это всё предыстория. Бел.Ру изучало ситуацию на полигоне лично: рассказываем, действительно ли там всё так плохо.
День мусоровоза начинается также, как и у худеющей дамы — с взвешивания. Автомобиль загружает мусор, измеряет его массу, сбрасывает отходы на свалку и отчитывается о проделанной работе — таким образом ведётся учёт. Но в Белгороде в последние пару дней с этим проблемы. Юрий, грузчик из «Еврологистика», который едет на полигон вместе с нами, вспоминает анекдот:
— У нас здесь как в шутке. Баня — вот, а раздевалка — через дорогу!
Так оно и есть. Есть подозрения, что на полигоне в стрелецком сломались весы. Для профилактики водители вынуждены взвешивать автомобили в другом месте — это однозначно отнимает время. Сама же дорога до «раздевалки» заслуживает отдельного внимания.
От весов до полигона минут пять-десять езды. В один момент мусоровоз сворачивает из Белгорода в локацию из «Сталкера»: за разваливающимися на кирпичи советскими заброшками меланхолично пускает пар труба котельной, а рядом горят покрышки и грызут объедки голодные собаки. Про асфальт говорить даже как-то неловко: его просто нет.
— Это ещё хорошая дорога, — говорит водитель мусоровоза Николай. — Вот на полигоне…
Взвешиваемся. На полигоне проводим проверку повторную: выходит меньше на полторы тонны.
— Наверное, по дороге потеряли, — смеётся Николай.
Движение на полигоне интенсивное. Тракторы, самосвалы, мусоровозы снуют туда-сюда, словно муравьи. С одной стороны — гора мусора, с другой — канава, и тоже с мусором. Под колёсами чавкает грязь вперемешку с пакетами, тряпками и метровыми кусками арматуры.
— Такая арматура одному водителю радиатор пробила. Ещё может двадцать литров антифриза вырвать. Это тоже дорого — неприятно. А колёса могут взорваться — если кирпич в них попадёт, — рассказывает Николай. По его словам, вытаскивать после смены из шины набор гвоздей — занятие обычное.
Проблема с разбитой дорогой на полигоне сохраняется уже много лет, заверяют водители. Зимой ещё нормально, когда промёрзшая земля не проседает под весом мусоровозов. Но стоит начать всему таять…
Сейчас ситуация ещё «неплохая, лучше». Дорогу чем-то присыпали и утрамбовали, так что застрять на ней стало сложнее. Сложнее — но не невозможно.
Полигон условно поделён на сектора. У них нет чётких границ, но водители отлично знают, куда заезжать «безопасно», а куда пробраться может только КамАЗ.
— Если сильно не «зарываться» — то сам выедешь, — рассказывает Николай.
Выгрузка занимает от силы пять минут. На первой мусорной горе, куда добраться проще всего, при нас забуксовали два мусоровоза. Такого рода происшествия водители снимают на камеру, чтобы в очередной раз отчитаться о проблеме. В это же время рядом рассекает утрамбовывающая машина, под весом которой мусор, по идее, спрессовывается.
Съёмка при этом на полигоне запрещена — об этом на въезде сообщает табличка. Но снимают все: поломки, селфи, виды. Благодаря этому фотографии появились и в распоряжении у Бел.Ру. Присылали видео в редакцию и сотрудники «Экотранса»: прикрепляем одно из них ниже.
Хотелось бы понять, как на такой дороге, по которой спокойно, даже в непогоду едут, разгружаются и спокойно возвращаются мусоровозы, можно поломать 18 штук за неделю?
Это сообщение вместе с видео сверху в редакцию Бел.Ру сотрудник «Экотранса» Владимир. По его словам, ситуация сильно отличается от того, «что снял на видео непонятно где „Еврологистик“».
Мы попросили Владимира рассказать подробности о полигоне сейчас. Сотрудник «Экотранса» (с его слов) пояснил, что свалка является «громоотводом» от реальных проблем, а также пообещал предоставить больше информации по этой теме в понедельник.
Бел.Ру позвонили напрямую в «Экотранс» — по тому же вопросу. В приёмной нас отправили за комментарием к некому Владимиру Георгиевичу — главному инженеру. Последний уже порекомендовал обратиться к директору полигона и также продиктовал номер для связи. Который оказался… номером приёмной, дозвониться до которой повторно у Бел.Ру не вышло — вместо гудков мы постоянно слышали звуки модема. Может, повезёт позже?
Также в распоряжении Бел.Ру оказалось несколько видео с поездками по полигону. Осторожно, может укачать.
На выезде с полигона висит табличка: «Выход только через дезинфицирующий барьер!» Спрашиваем у водителей, работает ли он. В ответ — сдавленный смех.
— В лужу заехали — вот тебе и дезинфекция.
По рассказам работников в сфере вывоза мусора, это далеко не все проблемы. Ещё одна традиционная — заблокированный чужим автомобилем мусорный бак. Подъехать к такому невозможно.
— А потом пишут губернатору все, что «Еврологистик» плохой. А там кто хочет работать и зарабатывает — тот зарабатывает. Я за январь только 80 тысяч рублей получил, — рассказывает грузчик Юрий.
Возвращаемся к вопросу в начале публикации: можно ли назвать происходящее с мусором в городе саботажем? Да, если считать под саботажем постоянное перекладывание ответственности. И касается это не только мусорных компаний.
С ними все понятно ещё с прошлого года. Непрерывная грызня между собой, нескончаемые суды, угрозы банкротства и прочие «неприятности» не могут не отразиться на вывозе отходов. Разумеется, в таких условиях столь незначительная задача, как сбор мусора, будет страдать от недостатка внимания. И теперь к перечню проблем внезапно добавился усеянный гвоздями и арматурами «убитый» полигон. Он появился вчера? Вряд ли. Так в чём дело?
Наверное, мусорная система Белгорода нуждается в обновлении. В выносе мусора.
Сразу после первого вывоза ТКО водитель с грузчиком отправляются работать дальше. Прямо на выезде с полигона начинает звучать сирена, а в небе над Белгородом раздаются взрывы.
— Как раз на второй заход надо, — грустно улыбается Николай.
Надо, да. Мусор сам себя не вынесет.