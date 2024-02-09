Саботаж? Что происходит на мусорном полигоне под Белгородом, где у машин рвутся шины

Выгрузка занимает от силы пять минут. На первой мусорной горе, куда добраться проще всего, при нас забуксовали два мусоровоза. Такого рода происшествия водители снимают на камеру, чтобы в очередной раз отчитаться о проблеме. В это же время рядом рассекает утрамбовывающая машина, под весом которой мусор, по идее, спрессовывается.