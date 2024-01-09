Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Гридчин уволился с поста замминистра Белгородской области по строительству

Из Белгорода на Чукотку: в правительстве опустело кресло замминистра по строительству

9 января 2024, 13:26
Фото: 1MI

Гридчин уволился с поста замминистра Белгородской области по строительству

Кадровые перестановки произошли в министерстве строительства Белгородской области. Пост замминистра покинул Валерий Гридчин. Как пишет «Открытый Белгород», он продолжит работать в Чукотском автономном округе.

Сегодня, 9 января, стало известно, что Валерий Гридчин покинул пост заместителя министра Белгородской области по строительству. Должность на сайте регионального правительства стала вакантной.

По информации «Открытого Белгорода», чиновник продолжит работу в Чукотском автономном округе — там он возглавит строительный блок. Кто займёт место Гридчина в белгородском правительстве, пока не известно.

Напомним, что в октябре 2023 года первым замминистра области — начальником департамента социального строительства назначили Николая Сафронова. Его сын, Даниил Сафронов, владеет компанией по строительству зданий. Выручка за 2022 год составила 31 млн 868 тыс. рублей, чистая прибыль — 240 тыс. рублей.

Валерий ГридчинВалерий Гридчин
Валерий Гридчин
Фото: областное правительство
Заммэра по ЖКХ в Белгороде покинул свой пост
Узнать подробнее
Читайте также:
В управлении капстроительства Белгорода сменился руководитель: прошлый уволилсяЗамгубернатора Иван Будлов уволился из белгородского правительстваГубернатор Белгородской области уволил Константина Полежаева
#Белгородская область#Правительство#Переход#Увольнение#Кадровые перестановки#Белгород#Александра Склярова#Министерство строительства#Валерий Гридчин
Подпишитесь
Раньше времени: в Белгороде начали разбирать ёлку на Соборной площади
Сегодня, 12:50
Не пустили в «Сити Молл» и «Ленту»: жалобы белгородцев, попавших под ракетный обстрел
Сегодня, 11:36
В Кремле ответили, почему ВСУ усилили удары по Белгороду
Сегодня, 10:04
Вышла выбросить мусор и не вернулась: что известно о гибели женщины при атаке ВСУ
Сегодня, 09:21
«Ждёшь обстрела и радуешься, что пронесло»: жители Белгорода — о переезде в ПВР
Сегодня, 10:26