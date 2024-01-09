Из Белгорода на Чукотку: в правительстве опустело кресло замминистра по строительству

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Сегодня, 9 января, стало известно, что Валерий Гридчин покинул пост заместителя министра Белгородской области по строительству. Должность на сайте регионального правительства стала вакантной.
По информации «Открытого Белгорода», чиновник продолжит работу в Чукотском автономном округе — там он возглавит строительный блок. Кто займёт место Гридчина в белгородском правительстве, пока не известно.
Напомним, что в октябре 2023 года первым замминистра области — начальником департамента социального строительства назначили Николая Сафронова. Его сын, Даниил Сафронов, владеет компанией по строительству зданий. Выручка за 2022 год составила 31 млн 868 тыс. рублей, чистая прибыль — 240 тыс. рублей.