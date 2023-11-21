В управлении капстроительства Белгорода сменился руководитель: прошлый уволился

Всего с 2009 года в УКСе руководители менялись 16 раз. Первым директором при этом был Владимир Фальков. Примечательно, но он в итоге управлял учреждением дольше всех — шесть лет. Три года проработал Александр Бондаренко: сейчас он занимает аналогичную должность в Шебекино.