В управлении капстроительства Белгорода сменился руководитель: прошлый уволился

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В должности руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Белгорода Инна Ткачёва проработала с 21 апреля по 19 ноября этого года. Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе мэрии, ушла Ткачёва по собственному желанию.
Сейчас обязанности руководителя временно исполняет Игорь Лютенко: ранее в марте этого года и осенью 2016 года он уже занимал эту должность, поэтому есть вероятность, что на посту врио надолго Лютенко снова не задержится.
Всего с 2009 года в УКСе руководители менялись 16 раз. Первым директором при этом был Владимир Фальков. Примечательно, но он в итоге управлял учреждением дольше всех — шесть лет. Три года проработал Александр Бондаренко: сейчас он занимает аналогичную должность в Шебекино.
Известно, что в 2023 году УКС заключило 121 контракт на 2,6 миллиарда рублей. В том числе по реконструкции парка Ленина и ремонту дорог к парку аттракционов.