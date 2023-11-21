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В управлении капстроительства Белгорода сменился руководитель: прошлый уволился

В управлении капстроительства Белгорода сменился руководитель: прошлый уволился

21 ноября 2023, 13:28
Фото: 1MI
Бел.Ру стало известно, что в МКУ УКС Белгорода сменился руководитель. Прошлый, Инна Ткачёва, уволилась по собственному желанию. Информацию редакции подтвердили в пресс-службе мэрии.

В должности руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Белгорода Инна Ткачёва проработала с 21 апреля по 19 ноября этого года. Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе мэрии, ушла Ткачёва по собственному желанию.

Сейчас обязанности руководителя временно исполняет Игорь Лютенко: ранее в марте этого года и осенью 2016 года он уже занимал эту должность, поэтому есть вероятность, что на посту врио надолго Лютенко снова не задержится.

Всего с 2009 года в УКСе руководители менялись 16 раз. Первым директором при этом был Владимир Фальков. Примечательно, но он в итоге управлял учреждением дольше всех — шесть лет. Три года проработал Александр Бондаренко: сейчас он занимает аналогичную должность в Шебекино.

Известно, что в 2023 году УКС заключило 121 контракт на 2,6 миллиарда рублей. В том числе по реконструкции парка Ленина и ремонту дорог к парку аттракционов.

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