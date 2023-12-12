Заммэра по ЖКХ в Белгороде покинул свой пост

Как рассказали нам в администрации города, чиновник уволился с должности, так как переходит на другое место работы. Теперь эту должность займёт Василий Голиков, а на его место придёт Дмитрий Дунайцев. Последний ранее возглавлял департамент строительства и архитектуры, теперь будет заместителем мэра Белгорода по строительству.