Заммэра по ЖКХ в Белгороде покинул свой пост

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Как рассказали нам в администрации города, чиновник уволился с должности, так как переходит на другое место работы. Теперь эту должность займёт Василий Голиков, а на его место придёт Дмитрий Дунайцев. Последний ранее возглавлял департамент строительства и архитектуры, теперь будет заместителем мэра Белгорода по строительству.
С апреля 2022 года Александр Лоскутов был врио главы Евпатории, А в апреле этого года он стал советником мэра Белгорода Валентина Демидова. Примечательно, что нынешний глава администрации когда-то тоже был мэром в Крыму — Демидов возглавлял администрацию Симферополя.