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Александр Лоскутов

Заммэра по ЖКХ в Белгороде покинул свой пост

12 декабря 2023, 08:47
Фото: t.me/aaloskytov
Александр Лоскутов
В Сети появилась информация о том, что заместитель главы администрации Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов покинул свой пост. Бел.Ру обратилось за подробностями в мэрию.

Как рассказали нам в администрации города, чиновник уволился с должности, так как переходит на другое место работы. Теперь эту должность займёт Василий Голиков, а на его место придёт Дмитрий Дунайцев. Последний ранее возглавлял департамент строительства и архитектуры, теперь будет заместителем мэра Белгорода по строительству.

С апреля 2022 года Александр Лоскутов был врио главы Евпатории, А в апреле этого года он стал советником мэра Белгорода Валентина Демидова. Примечательно, что нынешний глава администрации когда-то тоже был мэром в Крыму — Демидов возглавлял администрацию Симферополя.

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#Строительство#ЖКХ#Новости Белгорода#Эксклюзив#Евпатория#Белгород#Василий Голиков#Екатерина Никулина#Дмитрий Дунайцев#Валентин Демидов#Александр Лоскутов
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