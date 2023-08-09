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Замгубернатора Иван Будлов уволился из белгородского правительства

9 августа 2023, 13:38
Фото: 1MI
В команде губернатора Вячеслава Гладкова чиновник работал 2,5 года. Он ушёл по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Информацию о Будлове уже убрали с сайта регионального правительства.

Заместитель губернатора — руководитель администрации главы региона Иван Будлов уволился из правительства Белгородской области. Чиновник работал в команде Вячеслава Гладкова 2,5 года. На сайте правительства уже появилась обновлённая структура.

Бывший чиновник подтвердил информацию об увольнении «Фонарю». Он уволился по собственному желанию в связи с переходом на новую работу в другом регионе.

Будлов пришёл в правительство в феврале 2021 года и сначала занял должность референта губернатора по правовым вопросам. В ноябре 2021 года чиновник стал руководителем аппарата администрации губернатора вместо Алексея Семенихина. До этого чиновник работал в Генеральной прокуратуре РФ.

Добавим, что Иван Будлов занял 36-е место в рейтинге влиятельных людей региона.

Семенихин покинет должность главы администрации губернатора Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Иван Будлов#Алексей Семенихин#Белгородское правительство#Структура#Увольнение#Администрация губернатора#Политика
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