Замгубернатора Иван Будлов уволился из белгородского правительства

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Заместитель губернатора — руководитель администрации главы региона Иван Будлов уволился из правительства Белгородской области. Чиновник работал в команде Вячеслава Гладкова 2,5 года. На сайте правительства уже появилась обновлённая структура.
Бывший чиновник подтвердил информацию об увольнении «Фонарю». Он уволился по собственному желанию в связи с переходом на новую работу в другом регионе.
Будлов пришёл в правительство в феврале 2021 года и сначала занял должность референта губернатора по правовым вопросам. В ноябре 2021 года чиновник стал руководителем аппарата администрации губернатора вместо Алексея Семенихина. До этого чиновник работал в Генеральной прокуратуре РФ.
Добавим, что Иван Будлов занял 36-е место в рейтинге влиятельных людей региона.