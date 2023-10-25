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Posted 25 октября, 07:12

Published 25 октября, 07:12

Modified 25 октября, 07:55

Updated 25 октября, 07:55

В Белгородской области назначили нового заместителя министра строительства

В этот раз местный: белгородец стал замом Козлитиной в министерстве строительства

25 октября 2023, 07:12
Фото: 1MI

В Белгородской области назначили нового заместителя министра строительства

Должность занял Николай Сафронов. Его сын владеет компанией по строительству зданий, которая в 2021 году ремонтировала городскую поликлинику №1 Белгорода.

Николай Сафронов занял должность первого замминистра области — начальника департамента социального строительства. Об этом говорится на официальном сайте министерства строительства региона.

Отметим, что у семьи Сафроновых есть собственный бизнес. Сын чиновника, Даниил Сафронов, является владельцем и генеральным директором ООО «Слобода». Однако до конца июля владельцем был Николай Сафронов. Бизнес по строительству жилых и нежилых зданий зарегистрировали 18 ноября 2021 года в посёлке Северный Белгородского района. Выручка за 2022 год составила 31 млн 868 тыс. рублей, чистая прибыль — 240 тыс. рублей.

В 2021 году компания выполняла ремонтные работы в городской поликлинике №1 Белгорода за 4 734 101 рублей.

Ранее должность замминистра занимал Владимир Губарев: он вступил на пост в апреле 2022 года. Однако позже главу региона Вячеслава Гладкова не устроила работа чиновника, он обвинил его в обмане и выгнал с планёрки.

Николай СафроновНиколай Сафронов
Николай Сафронов
Фото: официальный сайт министерства строительства Белгородской области
Выгнанный с планёрки замминистра строительства Губарев возглавил белгородский УКС
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#Белгородская область#Кадровые перестановки#Белгород#Вячеслав Гладков#Замминистра#Владимир губарев#Александра Склярова#Николай Сафронов
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