В этот раз местный: белгородец стал замом Козлитиной в министерстве строительства

Posted 25 октября, 07:12
Published 25 октября, 07:12
Modified 25 октября, 07:55
Updated 25 октября, 07:55
Николай Сафронов занял должность первого замминистра области — начальника департамента социального строительства. Об этом говорится на официальном сайте министерства строительства региона.
Отметим, что у семьи Сафроновых есть собственный бизнес. Сын чиновника, Даниил Сафронов, является владельцем и генеральным директором ООО «Слобода». Однако до конца июля владельцем был Николай Сафронов. Бизнес по строительству жилых и нежилых зданий зарегистрировали 18 ноября 2021 года в посёлке Северный Белгородского района. Выручка за 2022 год составила 31 млн 868 тыс. рублей, чистая прибыль — 240 тыс. рублей.
В 2021 году компания выполняла ремонтные работы в городской поликлинике №1 Белгорода за 4 734 101 рублей.
Ранее должность замминистра занимал Владимир Губарев: он вступил на пост в апреле 2022 года. Однако позже главу региона Вячеслава Гладкова не устроила работа чиновника, он обвинил его в обмане и выгнал с планёрки.