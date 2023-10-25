В этот раз местный: белгородец стал замом Козлитиной в министерстве строительства

Отметим, что у семьи Сафроновых есть собственный бизнес. Сын чиновника, Даниил Сафронов, является владельцем и генеральным директором ООО «Слобода». Однако до конца июля владельцем был Николай Сафронов. Бизнес по строительству жилых и нежилых зданий зарегистрировали 18 ноября 2021 года в посёлке Северный Белгородского района. Выручка за 2022 год составила 31 млн 868 тыс. рублей, чистая прибыль — 240 тыс. рублей.