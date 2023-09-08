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открытие "Белгород в цвету"

«Белгород в цвету» впечатлил гостей ещё до своего открытия

8 сентября 2023, 13:21
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
открытие "Белгород в цвету"
Открытие «Белгород в цвету» привлекло внимание белгородцев своими красочными локациями, ледяным роялем и сценой на воде, а также активностью и нарядами участников, представляющих различные учреждения города.

Открытие долгожданного праздника состоялось. Ещё до официального начала белгородцы пришли, чтобы наконец-то увидеть красочные локации и сделать фото. Журналистка Бел.ру услышала много восторженных отзывов, которыми гости фестиваля «Белгород в цвету» активно делились друг с другом даже по видео-связи с близкими. Особенное внимание привлёк ледяной рояль.

«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия
«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия
«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия
«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия
«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия
«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия
«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия
«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия
«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия
«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия
«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия
«Белгород в цвету» впечатлил белгородцев ещё до своего открытия
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Инструмент изо льда собрал множество наблюдателей. Сперва белгородцы не могли поверить, что для его создания и некоторых других объектов локации действительно использовался лёд. Всё-таки погода только отходит от летнего солнца. Установка настоящих клавиш, появление пианистки и «цветочной пары» оказали на публику ещё большее впечатление.

Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Также белгородцы оценили сцену на воде. Как рассказали ведущие, изначально плавучая конструкция была в три раза меньше, но для удобства наблюдения зрителей её увеличили в размерах.

Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Стоит отметить, что в мероприятии приняли участие представители многих учреждений и организаций Белгорода. На Театральном проезде гостей встречали студенты Института искусств и культуры в нарядах 19 века. От Белгородской научной библиотеки работники в не менее эффектных платьях под старину проводили цветочную литературную викторину, где нужно было отгадать загадку или назвать автора литературного произведения. Победители получали сертификат на запись в библиотеку. А рядом можно было оформить Пушкинскую карту, у которой Александр Пушкин и Учёный кот предлагали узнать своё будущее или получить важное послание от авторов литературных произведений. Также множество героев сказок и мультфильмов с большим удовольствием взаимодействовало с гостями. Они пожимали руки, давали «пять» и особенно тепло приветствовали самых маленьких белгородцев. Некоторые из них с большим энтузиазмом старались попасть в кадр нашей журналистки.

Обо всём самом интересном на «Белгород в цвету» читайте в сюжете Бел.Ру и смотрите в нашем Telegram-канале.

Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"Открытие "Белгород в цвету"
Открытие "Белгород в цвету"
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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#Фоторепортаж#Белгородская научная библиотека#Белгород#Белгород в цвету#Татьяна Лукащева#Пушкинская карта#Ледяной рояль#Сцена на воде#Студенты Института искусств и культуры
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