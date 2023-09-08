«Белгород в цвету» впечатлил гостей ещё до своего открытия

Стоит отметить, что в мероприятии приняли участие представители многих учреждений и организаций Белгорода. На Театральном проезде гостей встречали студенты Института искусств и культуры в нарядах 19 века. От Белгородской научной библиотеки работники в не менее эффектных платьях под старину проводили цветочную литературную викторину, где нужно было отгадать загадку или назвать автора литературного произведения. Победители получали сертификат на запись в библиотеку. А рядом можно было оформить Пушкинскую карту, у которой Александр Пушкин и Учёный кот предлагали узнать своё будущее или получить важное послание от авторов литературных произведений. Также множество героев сказок и мультфильмов с большим удовольствием взаимодействовало с гостями. Они пожимали руки, давали «пять» и особенно тепло приветствовали самых маленьких белгородцев. Некоторые из них с большим энтузиазмом старались попасть в кадр нашей журналистки.