Поддерживает вся Россия: в Белгород привезли валентинки с пожеланиями мирного неба

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Россияне написали на валентинках добрые слова для белгородцев. Люди из разных уголков страны пожелали жителям региона мирного неба и добра. Слова поддержки прозвучали от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Луганска и ряда других городов и регионов.
Валентинки в Белгород привезли из Москвы — с выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Пожелания подписывали посетители локации Белгородской области.
7 февраля, когда было 40 дней со дня трагедии в Белгороде, замгубернатора Татьяна Киреева уже публиковала валентинки с пожеланиями. По её словам, гости приносят на белгородский стенд открытки-сердца со словами поддержки. Часть из этих «сердечек» привезли в областной центр.
Напомним, 11 января на телебашне в Останкино появились слова поддержки белгородцам. На телевышке заметили надпись «Белгород, наши сердца — с вами».