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Валентинки для белгородцев

Поддерживает вся Россия: в Белгород привезли валентинки с пожеланиями мирного неба

14 февраля 2024, 08:16
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»
Валентинки для белгородцев

В Белгороде развесили привезённые из Москвы валентинки

Множество валентинок от жителей других регионов развесили в холле ЦМИ. Белгородцам на «сердечках» желают мира и добра из разных городов страны. Привезли валентинки с выставки, которая проходит на ВДНХ в Москве.

Россияне написали на валентинках добрые слова для белгородцев. Люди из разных уголков страны пожелали жителям региона мирного неба и добра. Слова поддержки прозвучали от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Луганска и ряда других городов и регионов.

Валентинки в Белгород привезли из Москвы — с выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Пожелания подписывали посетители локации Белгородской области.

7 февраля, когда было 40 дней со дня трагедии в Белгороде, замгубернатора Татьяна Киреева уже публиковала валентинки с пожеланиями. По её словам, гости приносят на белгородский стенд открытки-сердца со словами поддержки. Часть из этих «сердечек» привезли в областной центр.

Напомним, 11 января на телебашне в Останкино появились слова поддержки белгородцам. На телевышке заметили надпись «Белгород, наши сердца — с вами».

Валентинки для белгородцевВалентинки для белгородцев
Валентинки для белгородцевВалентинки для белгородцев
Валентинки для белгородцевВалентинки для белгородцев
Валентинки для белгородцевВалентинки для белгородцев
Валентинки для белгородцевВалентинки для белгородцев
Валентинки для белгородцевВалентинки для белгородцев
Валентинки для белгородцевВалентинки для белгородцев
Валентинки для белгородцевВалентинки для белгородцев
Валентинки для белгородцевВалентинки для белгородцев
Валентинки для белгородцев
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»
«Наши сердца — с вами»: как белгородцев поддержали в Москве
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