Поддерживает вся Россия: в Белгород привезли валентинки с пожеланиями мирного неба

7 февраля, когда было 40 дней со дня трагедии в Белгороде, замгубернатора Татьяна Киреева уже публиковала валентинки с пожеланиями. По её словам, гости приносят на белгородский стенд открытки-сердца со словами поддержки. Часть из этих «сердечек» привезли в областной центр.