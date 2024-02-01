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Бывший гендиректор белгородского цемзавода предстанет перед судом

Бывший гендиректор белгородского цемзавода предстанет перед судом

1 февраля 2024, 14:58
Фото: Bel.ru
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора ЗАО «Белгородский цемент» Эдуарда Андросова, обвиняемого в даче крупной взятки. Материалы направили в суд, сообщает СУ СКР по региону.

Вместе с этим СК завершил расследование уголовного дела в отношении Елены Алениной, руководителя белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ). Её обвиняют в пособничестве во взяточничестве.

Следствие установило, что обвиняемая, зная о намерении гендиректора ЗАО «Белгородский цемент» Эдуарда Андросова передать взятку сотрудникам Росприроднадзора за общее покровительство, принимала активные меры к организации встреч должностных лиц.

Встреча состоялась 8 ноября 2023 года: Андросов договорился с представителем межрегионального управления Росприроднадзора о размере взятки и условиях её дачи. Позже гендиректор цемзавода вручил 500 тыс. рублей сотруднику ведомства, но ФСБ пресекла преступление.

Собранная следственными органами доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
СУ СКР по Белгородской области

Следователи отмечают, что в октябре 2023 года Росприроднадзор провёл внеплановую проверка цемзавода. По её результатам составили акт о допущенных 29 нарушениях экологического законодательства РФ. Деньги Андросов намеревался дать в том числе за непривлечение предприятия к административной ответственности.

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#Общество#Уголовное дело#Взятка#Суд#ФСБ#Следствие#Цемзавод#Расследование#Белгород#Экологическое законодательство#Росприроднадзор#Артем Черненко
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