Бывший гендиректор белгородского цемзавода предстанет перед судом

Следователи отмечают, что в октябре 2023 года Росприроднадзор провёл внеплановую проверка цемзавода. По её результатам составили акт о допущенных 29 нарушениях экологического законодательства РФ. Деньги Андросов намеревался дать в том числе за непривлечение предприятия к административной ответственности.