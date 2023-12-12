Не только пыль, но и токсичные газы: что ещё нашли в выбросах цемзавода в Белгороде?

В ответ на официальный запрос в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора Бел.Ру сообщили, выбросы каких веществ и на каких трубах цемзавода превышали уставленные законом нормативы. Больше всего нарушений удалось зафиксировать при проверке работы «трубы вращающейся печи №7 цеха обжига клинкера». В частности, в выбросах с неё нашли: