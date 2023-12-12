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В выбросах с цемзавода Белгорода помимо пыли обнаружили токсичные и опасные газы

Не только пыль, но и токсичные газы: что ещё нашли в выбросах цемзавода в Белгороде?

12 декабря 2023, 05:31
Фото: Kandinsky

В выбросах с цемзавода Белгорода помимо пыли обнаружили токсичные и опасные газы

Бел.Ру направило в Росприроднадзор запрос с просьбой поделиться данными о результате проверок выбросов с АО «Белгородский цемент». Помимо пыли специалисты обнаружили в них химические элементы, часть из которых считают опасными.

В ответ на официальный запрос в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора Бел.Ру сообщили, выбросы каких веществ и на каких трубах цемзавода превышали уставленные законом нормативы. Больше всего нарушений удалось зафиксировать при проверке работы «трубы вращающейся печи №7 цеха обжига клинкера». В частности, в выбросах с неё нашли:

  • «Пыль неорганическую, содержащую двуокись кремния менее 20%», или диоксид кремния. Превышение нормативов — в 50,1-62,5 раза. Известно, что это бесцветное твёрдое кристаллическое вещество, которое также называют кремнезём. Его используют в процессе изготовления стекла, керамики, бетонных конструкций и цемента. Согласно данным из Сети, долгое вдыхание кремнезёма может привести к болезням легких и дыхательных путей.
  • Диоксид азота. Превышение нормативов — в 13-19 раз. Газ жёлто-бурого цвета, обладающий высокой токсичностью, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ. Вырабатывается при сжигании топлива, в природе — при извержении вулканов.
  • Оксид азота. Превышение нормативов — в 13-19 раз. Бесцветный газ, в больших количествах ядовит, обладает удушающим действием. В целом не так опасен, как диоксид.
  • Оксид углерода, также известный как угарный газ. Превышение нормативов — в 1,8-2,4 раза. Высокотоксичен: высокие концентрации и длительное воздействие могут привести к потере сознания и смерти.

Подробнее о нарушениях цемзавода можно прочесть в отдельной публикации Бел.Ру.

Выбросы пыли выше нормы в 60 раз: Росприроднадзор рассказал о нарушениях на цемзаводе
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