В белгородском СК рассказали подробности о задержании по делу цемзавода главы ЦЛАТИ

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Как сообщают в СУ СКР, в октябре 2023 года руководитель Центрально-Черноземного МУ Росприроднадзора решил провести внеплановую проверку ЗАО «Белгородский цемент». По её результатам обнаружили 29 нарушений экологического законодательства: Росприроднадзор вынес предписание об их устранении в срок до 26 января 2024 года. Их вручили лично генеральному директору цемзавода — Эдуарду Андросову.
Глава ЦЛАТИ, Елена Аленина, знала о намерении Андросова передать взятку должностным лицам Росприроднадзора. Глава цемзавода хотел «купить» непривлечение юрлица к административной ответственности и общее покровительство при проведении будущих проверок. По версии следствия, Аленина всячески «принимала активные меры к организации встреч должностных лиц».
8 ноября 2023 подозреваемая организовала встречу Андросова с должностным лицом Росприроднадзора. В результате их общения была достигнута договоренность: определили размер взятки, условия её передачи и роль Алениной во всем этом. В итоге гендиректор цемзавода передал взятку на 500 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 291.1 УК РФ — посредничество во взяточничестве. В отношении гендиректора «Белгородского цемента» и депутата горсовета Эдуарда Андросова также возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).
Ранее Бел.Ру направляло в ЦЛАТИ официальные запросы с просьбой предоставить данные, полученные после проверок выбросов с цемзавода. Данные предоставили, но показатели в документе привели не конкретные, а лишь меньше определённого предела. За подробными результатами редакцию направили к заказчику — в мэрию.