В белгородском СК рассказали подробности о задержании по делу цемзавода главы ЦЛАТИ

Ранее Бел.Ру направляло в ЦЛАТИ официальные запросы с просьбой предоставить данные, полученные после проверок выбросов с цемзавода. Данные предоставили, но показатели в документе привели не конкретные, а лишь меньше определённого предела. За подробными результатами редакцию направили к заказчику — в мэрию.