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В белгородском СК рассказали подробности о задержании по делу цемзавода главы ЦЛАТИ

В белгородском СК рассказали подробности о задержании по делу цемзавода главы ЦЛАТИ

11 декабря 2023, 08:39
Фото: Midjourney
В СУ СКР по Белгородской области рассказали подробности уголовного дела о посредничестве во взяточничестве. Речь идёт о главах филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» и цемзавода: по данным следователей, фигурантка помогала с организацией преступной встречи.

Как сообщают в СУ СКР, в октябре 2023 года руководитель Центрально-Черноземного МУ Росприроднадзора решил провести внеплановую проверку ЗАО «Белгородский цемент». По её результатам обнаружили 29 нарушений экологического законодательства: Росприроднадзор вынес предписание об их устранении в срок до 26 января 2024 года. Их вручили лично генеральному директору цемзавода — Эдуарду Андросову.

Глава ЦЛАТИ, Елена Аленина, знала о намерении Андросова передать взятку должностным лицам Росприроднадзора. Глава цемзавода хотел «купить» непривлечение юрлица к административной ответственности и общее покровительство при проведении будущих проверок. По версии следствия, Аленина всячески «принимала активные меры к организации встреч должностных лиц».

8 ноября 2023 подозреваемая организовала встречу Андросова с должностным лицом Росприроднадзора. В результате их общения была достигнута договоренность: определили размер взятки, условия её передачи и роль Алениной во всем этом. В итоге гендиректор цемзавода передал взятку на 500 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 291.1 УК РФ — посредничество во взяточничестве. В отношении гендиректора «Белгородского цемента» и депутата горсовета Эдуарда Андросова также возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Ранее Бел.Ру направляло в ЦЛАТИ официальные запросы с просьбой предоставить данные, полученные после проверок выбросов с цемзавода. Данные предоставили, но показатели в документе привели не конкретные, а лишь меньше определённого предела. За подробными результатами редакцию направили к заказчику — в мэрию.

ФСБ: глава ЦЛАТИ помог директору цемзавода Белгорода передать взятку Росприроднадзору
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#Белгородская область#Уголовное дело#Следственный комитет#Административная ответственность#Преступление#Цемзавод#Белгород#Экологическое законодательство#Росприроднадзор#Взяточничество#Артем Черненко#ЦЛАТИ
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