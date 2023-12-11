ФСБ: глава ЦЛАТИ помог директору цемзавода Белгорода передать взятку Росприроднадзору

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:36
Лаборатория ЦЛАТИ под управлением Алениной Елены Викторовны следила за деятельностью АО «Белгородский цемент». Силовики ФСБ совместно со следователями считают, что Аленина помогла гендиректору цемзавода Эдуарду Андросову передать взятку в 500 тыс. рублей сотрудникам Росприроднадзора.
Возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 291.1 УК РФ — посредничество во взяточничестве, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере 60-кратной суммы взятки.
На данный момент сайт ЦЛАТИ по ЦФО недоступен.
Ранее Бел.Ру направляло в ЦЛАТИ официальные запросы с просьбой предоставить данные, полученные после проверок цемзавода. Данные предоставили, но показатели в документе привели не конкретные, а лишь меньше определённого предела. За подробными результатами редакцию направили к заказчику — в мэрию.
В отношении гендиректора «Белгородского цемента» и депутата горсовета Эдуарда Андросова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Ранее цемзавод оказался в эпицентре скандала: местные жители обвиняли предприятие в запылении города.