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ФСБ: глава ЦЛАТИ помог директору цемзавода Белгорода передать взятку Росприроднадзору

ФСБ: глава ЦЛАТИ помог директору цемзавода Белгорода передать взятку Росприроднадзору

11 декабря 2023, 08:04
Фото: Midjourney
УФСБ России по Белгородской области вместе со следователями установили причастность руководителя белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ) к посредничеству в передаче гендиректором цемзавода взятки Росприроднадзору. Возбуждено уголовное дело.

Лаборатория ЦЛАТИ под управлением Алениной Елены Викторовны следила за деятельностью АО «Белгородский цемент». Силовики ФСБ совместно со следователями считают, что Аленина помогла гендиректору цемзавода Эдуарду Андросову передать взятку в 500 тыс. рублей сотрудникам Росприроднадзора.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 291.1 УК РФ — посредничество во взяточничестве, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере 60-кратной суммы взятки.

На данный момент сайт ЦЛАТИ по ЦФО недоступен.

Ранее Бел.Ру направляло в ЦЛАТИ официальные запросы с просьбой предоставить данные, полученные после проверок цемзавода. Данные предоставили, но показатели в документе привели не конкретные, а лишь меньше определённого предела. За подробными результатами редакцию направили к заказчику — в мэрию.

В отношении гендиректора «Белгородского цемента» и депутата горсовета Эдуарда Андросова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Ранее цемзавод оказался в эпицентре скандала: местные жители обвиняли предприятие в запылении города.

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