Без святых Валентинов: большинство белгородцев не планирует отмечать 14 февраля

В прошлом году редакция Бел.Ру тоже проводила опрос по поводу празднования 14 февраля среди подписчиков и читателей. В опросе тогда приняли участие 1997 человек. Большая часть, а именно 1516 опрошенных, сообщили, что праздновать День всех влюблённых они не будут. Ещё 253 человека ответили, что не отмечали этот праздник никогда.