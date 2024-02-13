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Published Сегодня, 08:34

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Влюблённая пара

Без святых Валентинов: большинство белгородцев не планирует отмечать 14 февраля

13 февраля 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney
Влюблённая пара

День святого Валентина отметит лишь каждый восьмой белгородец

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди экономически активных горожан и представителей компаний областного центра. Результаты показали, что День всех влюблённых будет отмечать только каждый восьмой респондент.

По данным опроса, большинство жителей Белгорода не будет праздновать День святого Валентина 14 февраля. Так ответили 78% респондентов. Отметить Валентинов день планирует лишь каждый восьмой опрошенный — 13%. В основном праздновать собираются белгородцы в возрасте до 34 лет (22%).

Известно, что трое из десяти мужчин планируют подарить в этот день своей возлюбленной цветы. Букеты будут покупать в основном мужчины младше 34 лет (53% опрошенных).

Также известно, что одна из ста компаний планирует устраивать активности в День всех влюблённых.

В прошлом году редакция Бел.Ру тоже проводила опрос по поводу празднования 14 февраля среди подписчиков и читателей. В опросе тогда приняли участие 1997 человек. Большая часть, а именно 1516 опрошенных, сообщили, что праздновать День всех влюблённых они не будут. Ещё 253 человека ответили, что не отмечали этот праздник никогда.

День святого Валентина: что вы знаете об этом празднике? Проверьте себя
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#Общество#Новости Белгорода#День святого валентина#Белгород#Алина Харина#День влюбленных#14 февраля
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