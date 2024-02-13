Без святых Валентинов: большинство белгородцев не планирует отмечать 14 февраля

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
По данным опроса, большинство жителей Белгорода не будет праздновать День святого Валентина 14 февраля. Так ответили 78% респондентов. Отметить Валентинов день планирует лишь каждый восьмой опрошенный — 13%. В основном праздновать собираются белгородцы в возрасте до 34 лет (22%).
Известно, что трое из десяти мужчин планируют подарить в этот день своей возлюбленной цветы. Букеты будут покупать в основном мужчины младше 34 лет (53% опрошенных).
Также известно, что одна из ста компаний планирует устраивать активности в День всех влюблённых.
В прошлом году редакция Бел.Ру тоже проводила опрос по поводу празднования 14 февраля среди подписчиков и читателей. В опросе тогда приняли участие 1997 человек. Большая часть, а именно 1516 опрошенных, сообщили, что праздновать День всех влюблённых они не будут. Ещё 253 человека ответили, что не отмечали этот праздник никогда.