Google о Белгороде, разбитые остановки и цены на курицу: как прошла неделя

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Published Сегодня, 06:21
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Медики рассказали о состоянии здоровья пациентов, которые пострадали в Белгороде в ночь с 11 на 12 октября. Напомним, два дома получили повреждения в результате попадания обломков сбитого беспилотника. Один дом построят на месте утраченного, а вопрос со вторым объектом решат позже. Однако известно, что работы проведут не раньше, чем в 2024 году.
В результате ЧП пострадали два человека — это сотрудница БГТУ им. Шухова Олеся Акифи и её супруг 29-летний журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи.
В результате происшествия погибла их маленькая дочь и родители Олеся. Их похоронили 14 октября в Белгороде.
Олеся Акифи попала в горбольницу №2. По состоянию на 19 октября женщина начала этап ранней реабилитации. После операции по фиксации отломков костной ткани пациентку перевели из отделения анестезиологии-реанимации в отделение травматологии. Там она сделала первые шаги при помощи специальных приспособлений и сестры, которая в настоящее время находится круглосуточно рядом с Олесей.
Что касается Хайбара Акифи, он до сих пор находится в стабильно тяжёлом состоянии. На днях его перевели из областной больницы на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского в Москву.
Как стало известно уже после ночного ЧП в областном центре, жертв могло быть и больше, если бы на помощь пострадавшим не подоспели очевидцы. Один из них, Ермаков Эдуард Васильевич. Он вытащил из огня двоих человек. Спасательную операцию развернули ещё до приезда МЧС. В итоге Эдуард Васильевич получил ожоги рук.
Помогали пострадавшим ещё четыре человека: Сергей Николаевич, Владимир Иванович, Родион Вячеславович и Юрий Александрович. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, они настоящие герои и власти намерены их наградить в ближайшее время.
Журналисты Бел.Ру изучили ответы американской поисковой системы Google по запросу «Белгород», а именно «вопросы по теме», ответы на которые другие пользователи системы якобы ищут чаще всего. По итогам, чаще всего людей интересует, чей Белгород, когда город стал частью России, а Украина его потеряла, а также пользователи хотят знать ответ на вопрос: «Когда украинцы обстреляли Белгород?».
Ответы система предлагает различные. На вопрос о том, чей Белгород, Google однозначно отвечает, что город входит в состав России. А ещё поисковик уверен, что Украина потеряла Белгород, когда «в апреле 1918 года город и территория Белгородского уезда были полностью оккупированы германскими войсками и до конца 1918 г. входили в состав Украинской державы гетмана П. П. Скоропадского». Ответы на другие вопросы — в нашем материале.
Улицу Щорса в Белгороде обновили всего несколько лет назад. На островках появились остановки со стеклянными вставками, которые и пострадали от рук (или ног) вандалов. Всего журналисты Бел.Ру насчитали 34 разбитых стекла на участке от «Водстроя» до «Сити Молла». Поработала вандалы на следующих остановках:
Мы решили поинтересоваться у городских властей, будут ли они ремонтировать повреждённое имущество, а также искать нарушителей. Ранее стало известно, что в 2022 году двое вандалов разбили стёкла на остановке «Щорса». Их наказали и ограничили свободу, а с родителей взыскали ущерб в размере более 136 тысяч рублей. Тогда на восстановление стёкол потратили 2,26 млн рублей.
Белгородское АО «Приосколье» сообщило, что цены на продукции будут снижены. Решение было принято после вопросов, которые возникли у ФАС России к предприятию. О снижении оптовой стоимости тушки бройлера сообщили и другие производители, к которым у антимонопольной службы возникли вопросы. Кроме АО «Приосколье», это ПАО «Группа Черкизово» и «ГАП Ресурс».
Работники ФАС дали рекомендации ретейлерам соразмерно снижать стоимость курятины в магазинах, если поставщики снизят цены или предоставят скидки. В ведомстве пообещали, что будут контролировать «исполнение взятых на себя обязательств поставщиками и принципов ответственного ценообразования торговыми сетями».
Ранее журналисты Бел.Ру прошлись по магазинам в Белгороде и выяснили, какие цены сейчас действуют на куриную продукцию. Подробнее — в материале.