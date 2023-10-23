Google о Белгороде, разбитые остановки и цены на курицу: как прошла неделя

Медики рассказали о состоянии здоровья пациентов, которые пострадали в Белгороде в ночь с 11 на 12 октября. Напомним, два дома получили повреждения в результате попадания обломков сбитого беспилотника. Один дом построят на месте утраченного, а вопрос со вторым объектом решат позже. Однако известно, что работы проведут не раньше, чем в 2024 году.