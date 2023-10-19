Стали известны подробности о состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
По информации областного минздрава, журналист Хайбар Акифи, который пострадал в результате падения беспилотника в Белгороде, больше не находится в областном центре.
Его на днях перевели на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского в Москву. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.
Ранее врачи сообщили, что раненый уроженец Афганистана находится в искусственной коме. Его состояние смогли стабилизировать. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ.
Супруга Хайбара, Олеся, находится в горбольнице №2 Белгорода. Она заново учится ходить.
Дочку супругов и родителей Олеси похоронили. Они погибли в ночь ЧП.