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Стали известны подробности о состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста

Стали известны подробности о состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста

19 октября 2023, 14:34
Фото: 1MI
Ранее мужчина пострадал в результате ЧП в Белгороде в ночь с 11 на 12 октября. Его супруга осталась на лечении в областном центре.

По информации областного минздрава, журналист Хайбар Акифи, который пострадал в результате падения беспилотника в Белгороде, больше не находится в областном центре.

Его на днях перевели на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского в Москву. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.

Ранее врачи сообщили, что раненый уроженец Афганистана находится в искусственной коме. Его состояние смогли стабилизировать. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ.

Супруга Хайбара, Олеся, находится в горбольнице №2 Белгорода. Она заново учится ходить.

Дочку супругов и родителей Олеси похоронили. Они погибли в ночь ЧП.

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