В Белгороде похоронили четырёхлетнего ребёнка, погибшего при ночной атаке ВСУ

14 октября в Белгороде похоронили пожилую пару и их четырёхлетнюю внучку, которые погибли при падении обломков дрона на частный дом. Очевидцы смогли вытащить из-под завалов раненых Олесю Акифи и её мужа Хайбара Акифи. Их госпитализировали. Из-под завалов также достали тела родителей Олеси Акифи и её четырёхлетнюю дочь. Пожилую пару и ребёнка спасти не удалось.