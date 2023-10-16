В Белгороде похоронили четырёхлетнего ребёнка, погибшего при ночной атаке ВСУ

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
14 октября в Белгороде похоронили пожилую пару и их четырёхлетнюю внучку, которые погибли при падении обломков дрона на частный дом. Очевидцы смогли вытащить из-под завалов раненых Олесю Акифи и её мужа Хайбара Акифи. Их госпитализировали. Из-под завалов также достали тела родителей Олеси Акифи и её четырёхлетнюю дочь. Пожилую пару и ребёнка спасти не удалось.
Как отметила в эфире Маргарита Симоньян, сотрудница БГТУ им. Шухова Олеся Акифи не смогла прийти на похороны, поскольку до сих пор находится в больнице. Хайбар Акифи, журналист Sputnik, также не пришёл: он по-прежнему находится в коме.
«И врачи не знают, выйдет он из этой комы или нет. И он не знает, что семьи у него больше нет», — отметила Симоньян.
Ранее врачи сообщили, что раненый уроженец Афганистана находится в искусственной коме. Его состояние удалось стабилизировать, он подключён к аппарату ИВЛ.
Его жене, белгородке Олесе Акифи, 13 октября сделали переливание крови. Медики сообщили, что могут перевести её из реанимации в отделение уже через пару дней.