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На остановках по улице Щорса снова разбиты стёкла

15 апреля 2023, 18:53
Фото: Сообщество «Белгород — это интересно»
На этот раз пострадали окна на остановках «5 Августа» и «Есенина», сообщили в сообществе «Белгород — это интересно».
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Щорса

Сегодня, 15 апреля, стало известно, что остановки по улице Щорса вновь пострадали: теперь окна разбиты на остановках «5 Августа» и «Есенина». В сообществе «Белгород — это интересно» опубликовали фотографии с нынешним внешним видом остановок.

Также в городской администрации сообщили, что ремонтные работы остановок запланированы на весенне-осенний период.

Фото: сообщество «Белгород — это интересно»

Напомним, что стёкла на остановке «Щорса» также были разбиты. В июле 2022 года их разбили двое подростков, которых правоохранительные органы нашли в тот же день. Тогда на восстановление 28 разбитых окон потратили 2 260 000 рублей.

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#Александра Склярова#Щорса#Реконструкция Щорса#Остановки#Город#Белгород
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