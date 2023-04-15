На остановках по улице Щорса снова разбиты стёкла

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Сегодня, 15 апреля, стало известно, что остановки по улице Щорса вновь пострадали: теперь окна разбиты на остановках «5 Августа» и «Есенина». В сообществе «Белгород — это интересно» опубликовали фотографии с нынешним внешним видом остановок.
Также в городской администрации сообщили, что ремонтные работы остановок запланированы на весенне-осенний период.
Напомним, что стёкла на остановке «Щорса» также были разбиты. В июле 2022 года их разбили двое подростков, которых правоохранительные органы нашли в тот же день. Тогда на восстановление 28 разбитых окон потратили 2 260 000 рублей.