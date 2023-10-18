В Белгороде наградят мужчин, спасших людей от огня после падения беспилотника

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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Updated Сегодня, 18:39
Об одном из героев главе региона написала местная жительница. Она сообщила, что в страшную ночь 12 октября, когда сбитый беспилотник разрушил частный жилой дом в Белгороде, Ермаков Эдуард Васильевич вытащил из огня двоих человек. Это произошло до приезда МЧС, мужчина получил ожоги рук и сейчас находится на больничном.
«Сейчас он находится на больничном, так как обожжены руки. Я считаю, что все должны знать о его подвиге. Спасибо ему огромное за спасённые жизни, пусть выздоравливает, МЧС должны представить его к награде. Если бы не он, жертв было бы больше», — написала белгородка Ольга.
Вячеслав Гладков согласился с Ольгой и дополнил, что Эдуард Васильевич — настоящий герой, но он спасал людей не один. Ему помогали неравнодушные соседи Сергей Николаевич, Владимир Иванович, Родион Вячеславович и Юрий Александрович.
Это те люди, которые были небезразличны и действительно пришли на помощь быстрее всех, спасли людей. Поэтому, конечно, мы планируем их поблагодарить, потому что очень важно воспитывать детей на их примере. Они наши настоящие герои. Обязательно сделаем это в ближайшее время.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Историю одного из мужчин, который поучаствовал в спасении, мы рассказывали в отдельном материале. Белгородец поделился своей историей этой ночи. Напомним, трагедия произошла в Белгороде в ночь на 12 октября. Над городом был сбит беспилотник самолётного типа, который упал на частный жилой дом. Он был полностью разрушен, соседние дома загорелись. Погибли три человека — пожилые мужчина и женщина, а также их четырёхлетняя внучка. Ещё два человека были госпитализированы.