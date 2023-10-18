В Белгороде наградят мужчин, спасших людей от огня после падения беспилотника

Историю одного из мужчин, который поучаствовал в спасении, мы рассказывали в отдельном материале. Белгородец поделился своей историей этой ночи. Напомним, трагедия произошла в Белгороде в ночь на 12 октября. Над городом был сбит беспилотник самолётного типа, который упал на частный жилой дом. Он был полностью разрушен, соседние дома загорелись. Погибли три человека — пожилые мужчина и женщина, а также их четырёхлетняя внучка. Ещё два человека были госпитализированы.