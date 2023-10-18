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трагедия в Белгороде 12 октября

В Белгороде наградят мужчин, спасших людей от огня после падения беспилотника

18 октября 2023, 18:00
Фото: Bel.ru
трагедия в Белгороде 12 октября
В прямом эфире 18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о жителях областного центра, которые спасли жизнь двоих горожан после падения сбитого беспилотника. Он назвал имена пяти человек, скоро их должны наградить.

Об одном из героев главе региона написала местная жительница. Она сообщила, что в страшную ночь 12 октября, когда сбитый беспилотник разрушил частный жилой дом в Белгороде, Ермаков Эдуард Васильевич вытащил из огня двоих человек. Это произошло до приезда МЧС, мужчина получил ожоги рук и сейчас находится на больничном.

«Сейчас он находится на больничном, так как обожжены руки. Я считаю, что все должны знать о его подвиге. Спасибо ему огромное за спасённые жизни, пусть выздоравливает, МЧС должны представить его к награде. Если бы не он, жертв было бы больше», — написала белгородка Ольга.

Вячеслав Гладков согласился с Ольгой и дополнил, что Эдуард Васильевич — настоящий герой, но он спасал людей не один. Ему помогали неравнодушные соседи Сергей Николаевич, Владимир Иванович, Родион Вячеславович и Юрий Александрович.

Это те люди, которые были небезразличны и действительно пришли на помощь быстрее всех, спасли людей. Поэтому, конечно, мы планируем их поблагодарить, потому что очень важно воспитывать детей на их примере. Они наши настоящие герои. Обязательно сделаем это в ближайшее время.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Историю одного из мужчин, который поучаствовал в спасении, мы рассказывали в отдельном материале. Белгородец поделился своей историей этой ночи. Напомним, трагедия произошла в Белгороде в ночь на 12 октября. Над городом был сбит беспилотник самолётного типа, который упал на частный жилой дом. Он был полностью разрушен, соседние дома загорелись. Погибли три человека — пожилые мужчина и женщина, а также их четырёхлетняя внучка. Ещё два человека были госпитализированы.

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#Общество#Белгород#Вячеслав Гладков#Героизм#Спас из огня#Милена Фишер#Трагедия в Белгороде 12 октября
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