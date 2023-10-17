«В каком году Белгород стал Украиной?» Что выдаёт Google по запросу о городе в России

Как и во втором случае: по вопросу «В каком году Белгород перешел к России?» вылезает статья с этой онлайн-энциклопедии. В ней говорится, что «С 1721 года по 1 сентября (ст. ст.) 1917 года в составе Российской империи. 18 (29) декабря 1708 при разделении России на восемь губерний Белгород стал центром Белгородской провинции Киевской губернии».