Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Поисковик от Google — второй по популярности поисковик в России после «Яндекса» на данный момент. После начала спецоперации в 2022 году его показатели слегка ухудшились, но, согласно рейтингам в Сети, «Гуглом» пользуются многие россияне, в том числе и белгородцы.
Тем интереснее, что по запросу «Белгород» американский поисковик предлагает странные «вопросы по теме» — вопросы, ответы на которые другие пользователи Google якобы ищут чаще всего. Так, можно узнать, что русскоязычных пользователей сервиса касательно Белгорода больше всего интересует следующее:
На первый вопрос «Гугл» однозначно отвечает, что Белгород входит в состав России. Ссылается при этом поисковик на «Википедию».
Как и во втором случае: по вопросу «В каком году Белгород перешел к России?» вылезает статья с этой онлайн-энциклопедии. В ней говорится, что «С 1721 года по 1 сентября (ст. ст.) 1917 года в составе Российской империи. 18 (29) декабря 1708 при разделении России на восемь губерний Белгород стал центром Белгородской провинции Киевской губернии».
Ссылается на «Вики» поисковик в ответе на вопрос «Когда Украина потеряла Белгород?». Энциклопедия утверждает, что «в апреле 1918 года город Белгород и территория Белгородского уезда были полностью оккупированы германскими войсками и до конца 1918 г. входили в состав Украинской державы гетмана П. П. Скоропадского».
Если вам интересно, «В каком году Белгород стал Украиной?», то «Гугл» предлагает ответ с украинского сайта, заблокированного в России.
Невозможно будет узнать и ответ на вопрос «Когда Россия забрала Белгород у Украины?», так как Google ссылается на другой заблокированный украинский сайт.
Вопрос про обстрел Белгорода вновь возвращает на «Википедию» — к статье о падении снаряда 3 июля 2022 года.
Вероятно, такие запросы сформировались из-за жителей Украины, ищущих информацию о Белгороде через этот поисковик. Этим можно объяснить наличие украинских сайтов в подборке. Впрочем, некоторые жители северной части нашей страны тоже могут ничего не знать о Белгороде. Исправить положение с помощью «Гугла» им будет непросто, ведь ответы тот предлагает откровенно странные.