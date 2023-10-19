Ломай, мы же миллионеры: в Белгороде на остановках по ул. Щорса разбиты 34 стекла

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:30
В апреле этого года кто-то снова разбил стёкла на остановках, только теперь пострадали «5 Августа» и «Есенина». По сей день белгородцы замечают, что на всех новых остановках по ул. Щорса появляются треснутые окна. Мы в своём фоторепортаже не упустили ни одного из них.
Здесь разбито одно стекло ограждения на остановке в сторону п. Дубового.
Разбито два стекла ограждения на остановке в сторону п. Дубового.
На остановке в сторону центра города разбито одно стекло ограждения.
Разбито два стекла ограждения на остановке в сторону п. Дубового.
Остановка в сторону п. Дубового сильно повреждена: здесь разбито четыре стекла ограждения, одна стеклянная стенка под навесом и полностью выбита одна стенка.
Если сравнивать с фоторепортажем от «Белгород №1», то добавилось два повреждения — одно ограждение и одна разбитая стеклянная стена.
Здесь разбито два стекла ограждения в сторону п. Дубового.
Разбиты два стекла на остановке в сторону центра города.
Так же разбиты два стекла на остановке в сторону центра города. По сравнению с прошлым месяцем вандалы разбили ещё одно.
А вот здесь судя по всему, починили одно стекло ограждения. Но тем не менее, там всё ещё разбито шесть ограждений на остановке в сторону центра города и два — в сторону п. Дубового.
Месяц назад на обеих остановках были разбиты стёкла, одно — в сторону п. Дубового и два — в сторону центра города. Два последних стекла починили, осталось одно. Также добавилась полностью выбитая стенка под навесом.
На обеих остановках «Сити Молла» — по три разбитых стекла. По сравнению с прошлым месяцем разбили ещё одно.
Всего на 12 повреждённых остановках мы насчитали 34 повреждённых, разбитых или полностью выбитых стекла. Журналисты Бел.Ру обратились с запросом в мэрию Белгорода, чтобы узнать, входит ли вообще в планы администрации ремонт этих остановок и вычисляют ли нарушителей по записям с камер видеонаблюдения. Но ответ нам пока не дали.