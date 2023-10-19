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Разбитые стёкла на остановке в Белгороде

Ломай, мы же миллионеры: в Белгороде на остановках по ул. Щорса разбиты 34 стекла

19 октября 2023, 07:30
Фото: Bel.ru
Разбитые стёкла на остановке в Белгороде

Вандалы разбили более 30 стёкол на остановках в Белгороде

Месяц назад Telegram-канал «Белгород №1» провёл рейд по разбитым остановкам по ул. Щорса. Журналистка Бел.Ру решила тоже пройтись по каждой из них, от «Водстроя» до «Сити Молла», чтобы посмотреть, заменила ли администрация города хотя бы некоторые из них или есть изменения в худшую сторону.
Сюжет
Щорса

Напомним, в июне 2022 года двое вандалов разбили стёкла на остановке «Щорса». В этом году стало известно, что их наказали — им ограничили свободу, а с родителей взыскали ущерб в размере более 136 тысяч рублей. Тогда на восстановление стёкол потратили 2,26 млн рублей.

В апреле этого года кто-то снова разбил стёкла на остановках, только теперь пострадали «5 Августа» и «Есенина». По сей день белгородцы замечают, что на всех новых остановках по ул. Щорса появляются треснутые окна. Мы в своём фоторепортаже не упустили ни одного из них.

Водстрой

Здесь разбито одно стекло ограждения на остановке в сторону п. Дубового.

Разбитое стекло на остановке в БелгородеРазбитое стекло на остановке в Белгороде
Разбитое стекло на остановке в Белгороде
Фото: Bel.ru

5 Августа

Разбито два стекла ограждения на остановке в сторону п. Дубового.

Разбитое стекло на остановке в БелгородеРазбитое стекло на остановке в Белгороде
Разбитые стёкла на остановке в БелгородеРазбитые стёкла на остановке в Белгороде
Разбитое стекло на остановке в Белгороде
Фото: Bel.ru

Костюкова

На остановке в сторону центра города разбито одно стекло ограждения.

Разбитое стекло на остановке в БелгородеРазбитое стекло на остановке в Белгороде
Разбитое стекло на остановке в Белгороде
Фото: Bel.ru

Мокроусова

Разбито два стекла ограждения на остановке в сторону п. Дубового.

Разбитое стекло на остановке в БелгородеРазбитое стекло на остановке в Белгороде
Разбитые стёкла на остановке в БелгородеРазбитые стёкла на остановке в Белгороде
Разбитое стекло на остановке в Белгороде
Фото: Bel.ru

Контакт

Остановка в сторону п. Дубового сильно повреждена: здесь разбито четыре стекла ограждения, одна стеклянная стенка под навесом и полностью выбита одна стенка.

Если сравнивать с фоторепортажем от «Белгород №1», то добавилось два повреждения — одно ограждение и одна разбитая стеклянная стена.

Разбитые и выбитые стёкла на остановке в БелгородеРазбитые и выбитые стёкла на остановке в Белгороде
Разбитые и выбитые стёкла на остановке в БелгородеРазбитые и выбитые стёкла на остановке в Белгороде
Разбитые и выбитые стёкла на остановке в БелгородеРазбитые и выбитые стёкла на остановке в Белгороде
Разбитые и выбитые стёкла на остановке в БелгородеРазбитые и выбитые стёкла на остановке в Белгороде
Разбитые и выбитые стёкла на остановке в БелгородеРазбитые и выбитые стёкла на остановке в Белгороде
Разбитые и выбитые стёкла на остановке в Белгороде
Фото: Bel.ru

Щорса

Здесь разбито два стекла ограждения в сторону п. Дубового.

Разбитые стёкла на остановке в БелгородеРазбитые стёкла на остановке в Белгороде
Разбитые стёкла на остановке в БелгородеРазбитые стёкла на остановке в Белгороде
Разбитые стёкла на остановке в Белгороде
Фото: Bel.ru

Бульвар Юности

Разбиты два стекла на остановке в сторону центра города.

Разбитые стёкла на остановке в БелгородеРазбитые стёкла на остановке в Белгороде
Разбитые стёкла на остановке в БелгородеРазбитые стёкла на остановке в Белгороде
Разбитые стёкла на остановке в Белгороде
Фото: Bel.ru

Конева

Так же разбиты два стекла на остановке в сторону центра города. По сравнению с прошлым месяцем вандалы разбили ещё одно.

Разбитые стёкла на остановке в БелгородеРазбитые стёкла на остановке в Белгороде
Разбитые стёкла на остановке в БелгородеРазбитые стёкла на остановке в Белгороде
Разбитые стёкла на остановке в Белгороде
Фото: Bel.ru

Микрорайон Луч

А вот здесь судя по всему, починили одно стекло ограждения. Но тем не менее, там всё ещё разбито шесть ограждений на остановке в сторону центра города и два — в сторону п. Дубового.

Разбитые стёкла на остановках в БелгородеРазбитые стёкла на остановках в Белгороде
Разбитые стёкла на остановках в БелгородеРазбитые стёкла на остановках в Белгороде
Разбитые стёкла на остановках в БелгородеРазбитые стёкла на остановках в Белгороде
Разбитые стёкла на остановках в БелгородеРазбитые стёкла на остановках в Белгороде
Разбитые стёкла на остановках в БелгородеРазбитые стёкла на остановках в Белгороде
Разбитые стёкла на остановках в Белгороде
Фото: Bel.ru

Есенина

Месяц назад на обеих остановках были разбиты стёкла, одно — в сторону п. Дубового и два — в сторону центра города. Два последних стекла починили, осталось одно. Также добавилась полностью выбитая стенка под навесом.

Разбитое и выбитое стёкла на остановке в БелгородеРазбитое и выбитое стёкла на остановке в Белгороде
Разбитое и выбитое стёкла на остановке в БелгородеРазбитое и выбитое стёкла на остановке в Белгороде
Разбитое и выбитое стёкла на остановке в Белгороде
Фото: Bel.ru

Сити Молл

На обеих остановках «Сити Молла» — по три разбитых стекла. По сравнению с прошлым месяцем разбили ещё одно.

Разбитые стёкла на остановках в БелгородеРазбитые стёкла на остановках в Белгороде
Разбитые стёкла на остановках в БелгородеРазбитые стёкла на остановках в Белгороде
Разбитые стёкла на остановках в БелгородеРазбитые стёкла на остановках в Белгороде
Разбитые стёкла на остановках в БелгородеРазбитые стёкла на остановках в Белгороде
Разбитые стёкла на остановках в БелгородеРазбитые стёкла на остановках в Белгороде
Разбитые стёкла на остановках в БелгородеРазбитые стёкла на остановках в Белгороде
Разбитые стёкла на остановках в Белгороде
Фото: Bel.ru

Всего на 12 повреждённых остановках мы насчитали 34 повреждённых, разбитых или полностью выбитых стекла. Журналисты Бел.Ру обратились с запросом в мэрию Белгорода, чтобы узнать, входит ли вообще в планы администрации ремонт этих остановок и вычисляют ли нарушителей по записям с камер видеонаблюдения. Но ответ нам пока не дали.

Видео: Bel.ru
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