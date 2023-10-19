Ломай, мы же миллионеры: в Белгороде на остановках по ул. Щорса разбиты 34 стекла

В апреле этого года кто-то снова разбил стёкла на остановках, только теперь пострадали «5 Августа» и «Есенина». По сей день белгородцы замечают, что на всех новых остановках по ул. Щорса появляются треснутые окна. Мы в своём фоторепортаже не упустили ни одного из них.