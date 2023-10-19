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Пострадавшая в результате падения беспилотника белгородка сделала первые шаги

Пострадавшая в результате падения беспилотника белгородка сделала первые шаги

19 октября 2023, 14:50
Фото: 1MI
Олеся Акифи находится в горбольнице №2 Белгорода. О её состоянии журналистам рассказала главврач медучреждения Ольга Мевша.

Как сообщила Мевша, на сегодняшний день у пациентки состояние стабильное. Ей произвели окончательную стабилизацию переломов, сделав операцию металлоостеосинтеза (хирургическая операция, которая проводится при переломах и предполагает репозицию и фиксацию отломков костной ткани для обеспечения условий правильного сращивания — прим.ред.)

Кроме этого, Олесю Акифи перевели из отделения анестезиологии-реанимации в отделение травматологии. Там она сделала первые шаги.

Сегодня мы начали ранний этап реабилитации. Она сейчас заново учится ходить при помощи специальных приспособлений. Для неё мы нашли возможность и обеспечили уход родственника. С ней круглосуточно находится сестра. Лечение мы согласовываем с федеральными центрами. Всё наше лечение признано правильным.
Ольга Мевша

Мевша добавила, что сейчас наметилась положительная динамика, но прогнозы давать ещё рано.

Напомним, супруга Олеси, журналиста Хайбара Акифи, перевели на лечение в Москву. Его состояние до сих пор стабильно тяжёлое.

Напомним, ЧП в Белгороде произошло в ночь с 11 на 12 октября. На дом упал беспилотник ВСУ. В результате погибли три человека, среди них маленький ребёнок. Также не выжили родители Олеси.

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