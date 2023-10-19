Пострадавшая в результате падения беспилотника белгородка сделала первые шаги

Как сообщила Мевша, на сегодняшний день у пациентки состояние стабильное. Ей произвели окончательную стабилизацию переломов, сделав операцию металлоостеосинтеза (хирургическая операция, которая проводится при переломах и предполагает репозицию и фиксацию отломков костной ткани для обеспечения условий правильного сращивания — прим.ред.)