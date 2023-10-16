Белгородское «Приосколье» отреагировало на призыв ФАС снизить цены на курицу

Ранее сообщалось, что антимонопольная служба проверит обоснованность цен на куриное мясо от белгородского «Приосколья». Соответствующие запросы ведомство направило в адрес белгородской компании и ещё двух производителей. При обнаружении нарушений в ФАС обещали принять меры антимонопольного реагирования.