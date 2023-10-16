Белгородское «Приосколье» отреагировало на призыв ФАС снизить цены на курицу

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Белгородское АО «Приосколье» сообщило о снижении цен после вопросов, возникших у ФАС России. Об уменьшении стоимости после взаимодействий с ведомством аналогично заявили занимающие коллективное доминирующее положение ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и уже упомянутое «Приосколье».
Антимонопольщики рекомендуют ретейлерам соразмерно снижать стоимость мяса кур в магазинах, если поставщики снизят цены или предоставят скидки. В ФАС пообещали проконтролировать «исполнение взятых на себя обязательств поставщиками и принципов ответственного ценообразования торговыми сетями».
Ранее сообщалось, что антимонопольная служба проверит обоснованность цен на куриное мясо от белгородского «Приосколья». Соответствующие запросы ведомство направило в адрес белгородской компании и ещё двух производителей. При обнаружении нарушений в ФАС обещали принять меры антимонопольного реагирования.
Ранее Бел.Ру выяснило, какие цены на куриную продукцию можно встретить в магазинах Белгорода. В том числе это коснулось и «Приосколья». Подробнее — в материале.