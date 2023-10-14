Обстрел из танков, каток в Белгороде и избиение школьника: итоги субботы

В школе №2 в Старом Осколе трое подростков избили шестиклассника. Инцидент произошёл в раздевалке во время урока физкультуры. Семиклассники без причины сбили ребёнка с ног, повалили на пол и начали избивать ногами по голове. Пострадавшего школьника положили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, гематомами на голове, синяками на плечах и руках.