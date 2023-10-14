Обстрел из танков, каток в Белгороде и избиение школьника: итоги субботы

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Накануне ВСУ атаковали семь районов Белгородской области. По региону нанесли свыше 100 ударов. Разрушения зафиксировали только в Краснояружском районе.
Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По селу Журавлёвка в Белгородском районе выпустили по десять снарядов из танков и артиллерии. Также в муниципалитете под огнём были Устинка, Солнцевка, Наумовка и МАПП «Нехотеевка».
В Краснояружском районе ВСУ ударили по окраине села Графовка. Из-за обстрела повредило линию электропередачи. Частично без света были пять сёл. Из артиллерии обстреляли ещё Прилесье, Старолесье и Теребрено.
Кроме того, под огнём были Борисовский район, Валуйский, Шебекинский, Грайворонский округа, Волоконовский район. В указанных муниципалитетах никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.
Накануне мэр Валентин Демидов сообщил, что в 2023 году на Соборную площадь Белгорода планируют вернуть каток. В 2022 году каток на центральной площади не устанавливали, а в этом году его решили вернуть на прежнее место.
Вскоре стало известно, что на установку и демонтаж катка в центре города потратят 29,6 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство. Заявки подаются до 23 октября, подрядчика определят 25 октября.
Установить каток подрядная организация должна до 15 декабря. Демонтировать необходимо в течение 25 календарных дней после закрытия катка, но не позже 15 апреля 2024 года.
В школе №2 в Старом Осколе трое подростков избили шестиклассника. Инцидент произошёл в раздевалке во время урока физкультуры. Семиклассники без причины сбили ребёнка с ног, повалили на пол и начали избивать ногами по голове. Пострадавшего школьника положили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, гематомами на голове, синяками на плечах и руках.
На инцидент отреагировали в администрации горокруга. По данным чиновников, в школе проводится служебное расследование. Вопрос находится на контроле местного управления образования. О ситуации уведомили и министерство образования Белгородской области. Как добавили в администрации, дальнейшие подробности будут известны по итогам работы специалиста ОДН УМВД.