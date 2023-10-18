Запретная сумма премии мэра и врачебные ошибки: итоги среды

В больнице ребёнку делали массажи, но ей становилось только хуже. Позже у девочки начались проблемы с шеей и случился приступ — её положили в реанимацию. Оказалось, что у ребёнка повреждены два позвонка, которые вправили в 2020 году в Азербайджане. В настоящий момент девочке четыре года, и она не умеет ни разговаривать, ни ходить. Ей требуется операция на мозге стоимостью более 10 млн рублей.