Запретная сумма премии мэра и врачебные ошибки: итоги среды

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Летом этого года мэра Белгорода Валентина Демидова решили премировать за исполнение бюджета в первом полугодии, но точную сумму не назвали. Тогда журналисты Бел.Ру попытались выяснить, сколько денег получил чиновник, однако раскрыть карты никто не захотел.
В горсовете лишь ответили, что документ с установленной для этих целей суммой должен быть где-то опубликован в открытом доступе. Например, в газете «Наш Белгород», — но нужного положения в выпуске от 31 мая 2014 года не оказалось.
Процент от оклада в горсовете также не сообщили. Якобы эти сведения составляют специально охраняемую законом тайну.
Напомним, что выплатить мэру премию решили депутаты во время 63-й сессии горсовета.
В 2019 году белгородка поступила в старооскольский перинатальный центр со схватками, но долго ей рожать не пришлось: роды прошли всего за 45 минут. Муж женщины сообщил, что ребёнка «тянули и переворачивали», а потом новорождённый посинел и его поместили в инкубатор. Родители не видели свою дочь на протяжении пяти дней.
В больнице ребёнку делали массажи, но ей становилось только хуже. Позже у девочки начались проблемы с шеей и случился приступ — её положили в реанимацию. Оказалось, что у ребёнка повреждены два позвонка, которые вправили в 2020 году в Азербайджане. В настоящий момент девочке четыре года, и она не умеет ни разговаривать, ни ходить. Ей требуется операция на мозге стоимостью более 10 млн рублей.
Отцу девочки сообщили в минздраве, что «дефектов в оказании медицинской помощи медицинским персоналом не установлено», а проблема может быть в ДНК и наследственных заболеваниях. Но тест на ДНК, сделанный в Москве, показал, что наследственной склонности к этим заболеваниям нет.
Проверку случившегося организовали в Следкоме. В случае, если вина врачей будет доказана, им может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до шести лет.
В 2021 году юная белгородка с острой болью в животе легла в больницу. Но вместо помощи лишилась левого яичника и фаллопиевой трубы, что грозило ей бесплодием. Мать девочки подала в суд на гинеколога и оказалось, что ребёнок потерял органы из-за некачественно оказанной медпомощи.
Гинеколога признали виновной, но затем в мае 2023 года в областном суде оправдали. При этом, апелляционный суд утверждал, что «медицина не является точной наукой» и «не каждая медицинская помощь должна быть успешна и эффективна и приводить к благоприятному исходу».
На сегодняшний день приговор отменили, а Белгородский областной суд вновь рассмотрит это дело.