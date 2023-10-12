Что известно о раненном из-за падения БПЛА в Белгороде журналисте?

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В результате ночного ЧП в Белгороде серьёзно пострадал мужчина. Раненым оказался журналист.
Хайбар Акифи работает в афганской редакции Sputnik. Как рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале, он является продюсером.
Все выходные он работал, освещал последствия землетрясения в Герате. Взял несколько отгулов и приехал навестить семью в Белгороде. Сейчас он в коме после удара украинского беспилотника, который убил его дочь и родителей жены.
Маргарита Симоньян
Хайбар Акифи — афганец, переехавший в Россию десять лет назад. Ему 29 лет. Ранее он учился в институте экономики и менеджмента в БГТУ им. В. Г. Шухова.
Отец журналиста — Шахсултан Акифи. Он работал атташе по культуре посольства Исламской Республики Афганистан в России.
Как сообщает RT, Шахсултан Акифи узнал о случившейся трагедии по телефону. Сейчас он находится в Москве. Шахсултан Акифи сообщил, что его сын и его жена, по словам врачей, — в среднетяжёлом состоянии.
Министр здравоохранения Андрей Иконников уточнил, что пострадавший журналист находится в крайне тяжёлом состоянии. За его жизнь борются врачи областной больницы. Ранее стало известно, что пострадавшую пару могут перевести в Москву на дальнейшее лечение.
Ранена и жена Хайбара Акифи — Олеся Акифи. Она — кандидат филологических наук, доцент БГТУ им. Шухова. Состояние пострадавшей оценивают как стабильное.
Погибли в результате ночного ЧП в Белгороде три человека — 4-летняя дочь пары, а также родители Олеси Акифи, к которым они приехали погостить.