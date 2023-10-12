Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Место ночной трагедии в Белгороде

«Он стонал, на мне горела куртка». Белгородец — о спасении пострадавших в ночном ЧП

12 октября 2023, 10:55
Фото: Bel.ru
Место ночной трагедии в Белгороде

Белгородец рассказал о спасении пострадавших после падения беспилотника

Сегодня ночью над окраиной Белгорода сбили беспилотник. Погибли три человека, двух удалось вытащить из-под завалов: за их жизнь борются врачи. Проживающий по соседству мужчина рассказал Бел.Ру о том, как он принимал участие в спасении пострадавших.
Сюжет
Пожар

На связь с редакцией вышел проживающий вблизи от места ЧП с беспилотником мужчина. На условиях анонимности читатель поделился с нами подробностями страшной ночи: редакция приводит его рассказ целиком.

Началось всё в районе 23:30. Был очень сильный взрыв: по ощущениям, дом как будто подпрыгнул, а потом осел обратно. Потом был второй взрыв — дом словно бы ходил ходуном.

Я вскочил, выглянул в окно: увидел, как у меня горят на участке два костра. Я выбежал на улицу: увидел, что через 100 метров от нас горит здание. Мы с сыном побежали и увидели, что там, где раньше стоял дом, теперь ничего нет. Всё просто разрушено.

Мужчина рассказывает, что на месте он оказался одним из первых. Кроме них, около разрушенного дома были ещё человека четыре: они начали кричать, что в доме есть ещё люди.

Из-под развалин вынесли тело женщины. Потом крик раздался, что там ещё мужчина. Я бросился туда, даже тапочек потерял. Лежал мужчина, в трусах и без сознания. Он был сильно обожжён, стонал. Мы его взяли и вынесли: я был в куртке, и от жары она начала тлеть.

Позже стали кричать, что под завалами остался ребёнок. Но попасть внутрь стало невозможно — начался взрываться газ. Кроме того, пламя перекинулось и на стоящий по соседству дом. Первыми на место ЧП приехали ППС. После прибыли пожарные, за ними — скорая.

Начали тушить, а крыша с мансардой буквально сложились в сторону. Весь дом в труху рассыпался, а крыша осталась: спасатели под неё полезли и нашли под ней два тела. Пожилая пара, мужчина и женщина. Они лежали, раздавленные плитой. Потом уже нашли тело девочки.

Белгородец лёг спать только в четыре утра. Он рассказывает, что беспилотник сбили буквально над его домом: у него во дворе упали какие-то «тряпки и куски металла».

Мы сообщили в полицию, ждали опергруппу. Объекты эти брать в руки нельзя: «товарищи» украинцы могут понаделать всякой гадости для нас.
Обломки после ночной атаки на БелгородОбломки после ночной атаки на Белгород
Обломки после ночной атаки на Белгород
Фото: Bel.ru

Ночью 12 октября на окраине Белгорода рухнул беспилотник: по предварительным данным, его сбила система ПВО. Сообщил об этом губернатор Вячеслав Гладков: эту же информацию позже подтвердило Минобороны. Из-за падения обломков произошёл взрыв, в результате которого погибли три человека. Один из них — девочка детсадовского возраста. Её родители сейчас в больнице: за жизнь раненых борются врачи.

«Двери ходили ходуном». Что происходит на месте трагедии с беспилотником в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Пострадавшая при ночном ЧП белгородка была с семьёй в гостях у родителейГладков: причины ночного ЧП в Белгороде назовут после вердикта следователейЧто известно о ночном ЧП в Белгороде
#Пожар#Пострадавшие#Беспилотник#Спасение#Эксклюзив#Трупы#Взрыв#Чп#Жертвы#Белгород#Минобороны#Артем Черненко
Подпишитесь
«Делают всё для сохранения его жизни»: Иконников — о состоянии пострадавшего из-за ЧП
Сегодня, 13:20
«Двери ходили ходуном». Что происходит на месте трагедии с беспилотником в Белгороде
Сегодня, 08:58
Притон, взрывчатка и лазутчики: от чего белгородские ЧОПы охраняют запорожские школы
Сегодня, 10:40
Что известно о раненном из-за падения БПЛА в Белгороде журналисте?
Сегодня, 13:14
Не без проблем: где в Белгороде возникли сбои с запуском отопления?
Сегодня, 10:34