«Он стонал, на мне горела куртка». Белгородец — о спасении пострадавших в ночном ЧП

Ночью 12 октября на окраине Белгорода рухнул беспилотник: по предварительным данным, его сбила система ПВО. Сообщил об этом губернатор Вячеслав Гладков: эту же информацию позже подтвердило Минобороны. Из-за падения обломков произошёл взрыв, в результате которого погибли три человека. Один из них — девочка детсадовского возраста. Её родители сейчас в больнице: за жизнь раненых борются врачи.