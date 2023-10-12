«Он стонал, на мне горела куртка». Белгородец — о спасении пострадавших в ночном ЧП

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
На связь с редакцией вышел проживающий вблизи от места ЧП с беспилотником мужчина. На условиях анонимности читатель поделился с нами подробностями страшной ночи: редакция приводит его рассказ целиком.
Началось всё в районе 23:30. Был очень сильный взрыв: по ощущениям, дом как будто подпрыгнул, а потом осел обратно. Потом был второй взрыв — дом словно бы ходил ходуном.
Я вскочил, выглянул в окно: увидел, как у меня горят на участке два костра. Я выбежал на улицу: увидел, что через 100 метров от нас горит здание. Мы с сыном побежали и увидели, что там, где раньше стоял дом, теперь ничего нет. Всё просто разрушено.
Мужчина рассказывает, что на месте он оказался одним из первых. Кроме них, около разрушенного дома были ещё человека четыре: они начали кричать, что в доме есть ещё люди.
Из-под развалин вынесли тело женщины. Потом крик раздался, что там ещё мужчина. Я бросился туда, даже тапочек потерял. Лежал мужчина, в трусах и без сознания. Он был сильно обожжён, стонал. Мы его взяли и вынесли: я был в куртке, и от жары она начала тлеть.
Позже стали кричать, что под завалами остался ребёнок. Но попасть внутрь стало невозможно — начался взрываться газ. Кроме того, пламя перекинулось и на стоящий по соседству дом. Первыми на место ЧП приехали ППС. После прибыли пожарные, за ними — скорая.
Начали тушить, а крыша с мансардой буквально сложились в сторону. Весь дом в труху рассыпался, а крыша осталась: спасатели под неё полезли и нашли под ней два тела. Пожилая пара, мужчина и женщина. Они лежали, раздавленные плитой. Потом уже нашли тело девочки.
Белгородец лёг спать только в четыре утра. Он рассказывает, что беспилотник сбили буквально над его домом: у него во дворе упали какие-то «тряпки и куски металла».
Мы сообщили в полицию, ждали опергруппу. Объекты эти брать в руки нельзя: «товарищи» украинцы могут понаделать всякой гадости для нас.
Ночью 12 октября на окраине Белгорода рухнул беспилотник: по предварительным данным, его сбила система ПВО. Сообщил об этом губернатор Вячеслав Гладков: эту же информацию позже подтвердило Минобороны. Из-за падения обломков произошёл взрыв, в результате которого погибли три человека. Один из них — девочка детсадовского возраста. Её родители сейчас в больнице: за жизнь раненых борются врачи.