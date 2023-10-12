Пострадавшая при ночном ЧП белгородка была с семьёй в гостях у родителей

По информации журналистов «РИА Новости», сотрудница БГТУ им. Шухова Олеся Акифи не жила в разрушенном доме, а вместе с семьёй приехала погостить к своим родителям. Также сообщается, что пострадавшая белгородка ещё не знает о смерти дочери и родителей.