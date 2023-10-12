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Published Сегодня, 10:27

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Ночное ЧП в Белгороде

Пострадавшая при ночном ЧП белгородка была с семьёй в гостях у родителей

12 октября 2023, 10:27
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Ночное ЧП в Белгороде
Сообщается, что разрушенный дом принадлежал родителям раненой сотрудницы вуза. Она же вместе с дочерью и мужем приехала к ним погостить, пишет РИА «Новости».

По информации журналистов «РИА Новости», сотрудница БГТУ им. Шухова Олеся Акифи не жила в разрушенном доме, а вместе с семьёй приехала погостить к своим родителям. Также сообщается, что пострадавшая белгородка ещё не знает о смерти дочери и родителей.

Официального подтверждения этим данным пока нет.

Напомним, что минувшей ночью из-за падения беспилотника погибли три человека: родители Олеси Акифи и её четырёхлетняя дочь. Она с мужем в тяжёлом состоянии находится в горбольнице №2 Белгорода.

Всего пострадали три дома, один из которых полностью разрушен. Повреждения зафиксировали в трёх машинах.

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#Белгородская область#Пострадавшие#Беспилотник#Погибшие#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Александра Склярова
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