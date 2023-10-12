Пострадавшая при ночном ЧП белгородка была с семьёй в гостях у родителей

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
По информации журналистов «РИА Новости», сотрудница БГТУ им. Шухова Олеся Акифи не жила в разрушенном доме, а вместе с семьёй приехала погостить к своим родителям. Также сообщается, что пострадавшая белгородка ещё не знает о смерти дочери и родителей.
Официального подтверждения этим данным пока нет.
Напомним, что минувшей ночью из-за падения беспилотника погибли три человека: родители Олеси Акифи и её четырёхлетняя дочь. Она с мужем в тяжёлом состоянии находится в горбольнице №2 Белгорода.
Всего пострадали три дома, один из которых полностью разрушен. Повреждения зафиксировали в трёх машинах.