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Последствия ночного ЧП в Белгороде

«Фонарь»: в результате ночного ЧП в Белгороде погибла девочка детсадовского возраста

12 октября 2023, 07:31
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия ночного ЧП в Белгороде
Происшествие случилось минувшей ночью. Родители девочки находятся в больнице. За их жизнь борются врачи.

Стали известны новые подробности о пострадавших и погибших в результате ночного ЧП в Белгороде. Как сообщает «Фонарь», погибла девочка детсадовского возраста.

В больнице сейчас остаются её родители. Пострадавшая женщина — сотрудница БГТУ им. Шухова. За жизнь раненых борются врачи.

Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» пишет, что ещё двое погибших, помимо ребёнка, — бабушка и дедушка. Официального подтверждения этой информации не было.

На подлёте к Белгороду минувшей ночью сбили беспилотник. Произошёл взрыв, а после этого — пожар. Один дом был охвачен огнём, второй разрушен полностью. Есть ещё разрушения, повреждения в автомобилях. Информация о последствиях ночного ЧП уточняется: на месте работают в том числе сотруднике управы.

Тела погибших достали из-под завалов. Состояние пострадавших оценивают как крайне тяжёлое. Ранее сообщалось, что мужчина в коме.

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