«Фонарь»: в результате ночного ЧП в Белгороде погибла девочка детсадовского возраста

На подлёте к Белгороду минувшей ночью сбили беспилотник. Произошёл взрыв, а после этого — пожар. Один дом был охвачен огнём, второй разрушен полностью. Есть ещё разрушения, повреждения в автомобилях. Информация о последствиях ночного ЧП уточняется: на месте работают в том числе сотруднике управы.