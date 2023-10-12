«Фонарь»: в результате ночного ЧП в Белгороде погибла девочка детсадовского возраста

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Стали известны новые подробности о пострадавших и погибших в результате ночного ЧП в Белгороде. Как сообщает «Фонарь», погибла девочка детсадовского возраста.
В больнице сейчас остаются её родители. Пострадавшая женщина — сотрудница БГТУ им. Шухова. За жизнь раненых борются врачи.
Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» пишет, что ещё двое погибших, помимо ребёнка, — бабушка и дедушка. Официального подтверждения этой информации не было.
На подлёте к Белгороду минувшей ночью сбили беспилотник. Произошёл взрыв, а после этого — пожар. Один дом был охвачен огнём, второй разрушен полностью. Есть ещё разрушения, повреждения в автомобилях. Информация о последствиях ночного ЧП уточняется: на месте работают в том числе сотруднике управы.
Тела погибших достали из-под завалов. Состояние пострадавших оценивают как крайне тяжёлое. Ранее сообщалось, что мужчина в коме.