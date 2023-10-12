Момент взрыва и падения обломков беспилотника в Белгороде попал на видео

Белгородцы, живущие по соседству рассказали, как произошло ЧП. По их словам, ночью дважды «сильно бабахнуло». Затем вспыхнул дом. Также очевидцы добавили, что было слышно, как осколки бьются о крыши, особенно железные. Люди сначала подумали, что это град.