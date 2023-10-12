Момент взрыва и падения обломков беспилотника в Белгороде попал на видео

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Момент взрыва и падения обломков беспилотника на частный сектор в Белгороде попал на видео. В результате происшествия есть как погибшие, так и раненые.
ПВО около полуночи сбила беспилотник самолётного типа. Как сообщалось, обломки упали на жилой дом. Уже тогда было известно о двоих пострадавших. Как оказалось, были и жертвы — три человека, в их числе — маленький ребёнок. Их тела вытащили из-под завалов.
Белгородцы, живущие по соседству рассказали, как произошло ЧП. По их словам, ночью дважды «сильно бабахнуло». Затем вспыхнул дом. Также очевидцы добавили, что было слышно, как осколки бьются о крыши, особенно железные. Люди сначала подумали, что это град.
Добавим, что в результате ЧП погибла маленькая девочка. Как сообщается, она была детсадовского возраста.