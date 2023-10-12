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Последствия падения беспилотника в Белгороде

Момент взрыва и падения обломков беспилотника в Белгороде попал на видео

12 октября 2023, 07:36
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия падения беспилотника в Белгороде
В ночь на 12 октября сбили беспилотник самолётного типа. После этого произошёл взрыв, а затем — пожар. Погибли три человека. То, как упали обломки, попало на камеру видеонаблюдения.

Момент взрыва и падения обломков беспилотника на частный сектор в Белгороде попал на видео. В результате происшествия есть как погибшие, так и раненые.

ПВО около полуночи сбила беспилотник самолётного типа. Как сообщалось, обломки упали на жилой дом. Уже тогда было известно о двоих пострадавших. Как оказалось, были и жертвы — три человека, в их числе — маленький ребёнок. Их тела вытащили из-под завалов.

Белгородцы, живущие по соседству рассказали, как произошло ЧП. По их словам, ночью дважды «сильно бабахнуло». Затем вспыхнул дом. Также очевидцы добавили, что было слышно, как осколки бьются о крыши, особенно железные. Люди сначала подумали, что это град.

Добавим, что в результате ЧП погибла маленькая девочка. Как сообщается, она была детсадовского возраста.

Падение беспилотника в Белгороде
Видео: «Авто Белгород»
Очевидцы трагедии в Белгороде рассказали о ночных событиях
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