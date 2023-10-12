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Очевидцы трагедии в Белгороде рассказали о ночных событиях

Очевидцы трагедии в Белгороде рассказали о ночных событиях

12 октября 2023, 06:44
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
Ночью после падения обломков беспилотника на жилые дома погибло три человека, один из них — ребёнок. На место происшествия выехал журналист Бел.Ру.

Живущие по соседству с разрушенным домом люди рассказали, что ночью два раза сильно «бабахнуло».

«Потом вспыхнул дом. Вышли на улицу — было очень страшно. Я с погибшими знакома сама не была, а вот дочка их знала, они ей с коляской помогали. Она плакала. Их ребёнку было девять-десять лет», — вспоминает белгородка.

Утром к месту происшествия подошла и семья Димовых. Супруга рассказала, что ночью от страха упала с кровати: «Двери ходуном ходили, все проснулись. Семью погибших мы не знали. Меня всю трясёт».

«Было слышно, как осколки бьются о крыши, особенно железные, я думал — град», — сообщил супруг.

Ночью над окраиной Белгорода сбили беспилотник самолётного типа. Его обломки упали на жилые дома. Погибло три человека, один из них — ребёнок. Ещё двое пострадавших в тяжёлом состоянии попали в больницу.

Дополнение. Позже появилась информация, что местная жительница неправа: погибшая девочка была детсадовского возраста.

трагедия в Белгороде 12 октября
Видео: Артём Черненко / Bel.ru
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