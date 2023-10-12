Очевидцы трагедии в Белгороде рассказали о ночных событиях

Ночью над окраиной Белгорода сбили беспилотник самолётного типа. Его обломки упали на жилые дома. Погибло три человека, один из них — ребёнок. Ещё двое пострадавших в тяжёлом состоянии попали в больницу.



Дополнение. Позже появилась информация, что местная жительница неправа: погибшая девочка была детсадовского возраста.