Очевидцы трагедии в Белгороде рассказали о ночных событиях

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Живущие по соседству с разрушенным домом люди рассказали, что ночью два раза сильно «бабахнуло».
«Потом вспыхнул дом. Вышли на улицу — было очень страшно. Я с погибшими знакома сама не была, а вот дочка их знала, они ей с коляской помогали. Она плакала. Их ребёнку было девять-десять лет», — вспоминает белгородка.
Утром к месту происшествия подошла и семья Димовых. Супруга рассказала, что ночью от страха упала с кровати: «Двери ходуном ходили, все проснулись. Семью погибших мы не знали. Меня всю трясёт».
«Было слышно, как осколки бьются о крыши, особенно железные, я думал — град», — сообщил супруг.
Ночью над окраиной Белгорода сбили беспилотник самолётного типа. Его обломки упали на жилые дома. Погибло три человека, один из них — ребёнок. Ещё двое пострадавших в тяжёлом состоянии попали в больницу.
Дополнение. Позже появилась информация, что местная жительница неправа: погибшая девочка была детсадовского возраста.