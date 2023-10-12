В Белгороде уточняют масштаб разрушений после ночного ЧП

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В Белгороде уточняют масштаб последствий ночного ЧП. Утром продолжился обход территории. Возможно, есть ещё разрушения в домах, повреждения авто.
Точно известно, что загорелся один частный дом, другой оказался полностью разрушен. Повреждения зафиксировали ещё в нескольких домах и машинах.
Беспилотник самолётного типа уничтожили на подлёте к городу этой ночью. Произошёл взрыв, а затем — пожар.
Под завалами обнаружили тела погибших — мужчины и женщины. Ближе к трём ночи нашли тело ребёнка.
Есть пострадавшие, их доставили в горбольницу №2. В настоящий момент белгородцы находятся в крайне тяжёлом состоянии, один из них — в коме.
Напомним, что Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника в 23:50 11 октября.
Из-за произошедшей трагедии в Белгороде изменили график проведения нескольких мероприятий.