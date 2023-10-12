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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Разрушенный из-за падения беспилотника дом

В Белгороде уточняют масштаб разрушений после ночного ЧП

12 октября 2023, 06:27
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Разрушенный из-за падения беспилотника дом
Дополнительный обход территории организовали утром. Известно, что один частный дом разрушен полностью, второй был охвачен пожаром. Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде уточняют масштаб последствий ночного ЧП. Утром продолжился обход территории. Возможно, есть ещё разрушения в домах, повреждения авто.

Точно известно, что загорелся один частный дом, другой оказался полностью разрушен. Повреждения зафиксировали ещё в нескольких домах и машинах.

Беспилотник самолётного типа уничтожили на подлёте к городу этой ночью. Произошёл взрыв, а затем — пожар.

Под завалами обнаружили тела погибших — мужчины и женщины. Ближе к трём ночи нашли тело ребёнка.

Есть пострадавшие, их доставили в горбольницу №2. В настоящий момент белгородцы находятся в крайне тяжёлом состоянии, один из них — в коме.

Напомним, что Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника в 23:50 11 октября.

Из-за произошедшей трагедии в Белгороде изменили график проведения нескольких мероприятий.

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