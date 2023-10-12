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Published Сегодня, 04:13

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Взрыв в Белгороде

Запланированные мероприятия в Белгороде перенесут после произошедшей трагедии

12 октября 2023, 04:13
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Взрыв в Белгороде
Такое решение приняли власти региона. Запланированные мероприятия перенесут на другое время, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде изменят график проведения нескольких мероприятий после случившейся трагедии. Их перенесут на другое время. О каких именно мероприятиях идёт речь, губернатор Вячеслав Гладков не уточнил.

Глава региона заверил, что власти помогут родным и близким погибших и пострадавших белгородцев.

Все переживаем, все соболезнуем близким, родственникам погибших. Слов утешения здесь мы не сможем найти никогда, но постараемся помочь. Обязательно решим все проблемы, которые будут у вас, родные и близкие, которые сейчас остались без своих близких сердцу людей. Все скорбим, мы рядом с вами.
Вячеслав Гладков

Минувшей ночью в Белгороде произошёл взрыв. Предварительно, причиной стало падение беспилотника. Взрыв привёл к пожару на окраине Белгорода — в результате уничтожены и повреждены дома, пострадали автомобили.

Погибли три человека, среди них — маленький ребёнок. Их тела обнаружили под завалами. Ещё два человека в крайне тяжёлом состоянии остаются в больнице. Один из них — мужчина — в коме.

Гладков уточнил число погибших в результате падения беспилотника и взрыва в Белгороде
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