Что известно о ночном ЧП в Белгороде

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 08:00
Около полуночи в Белгороде и Белгородском районе было громко. Спустя время губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что 12 октября в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Из-за падения обломков на частный дом произошёл взрыв, затем начался пожар.
Изначально было известно о двоих пострадавших. Их увезли в горбольницу №2. Тогда же глава региона сообщил, что два человека могут находиться под завалами.
Вскоре стало известно, что в результате ЧП погибли люди. Тела мужчины и женщины вытащили из-под завалов. Также сообщалось, что под обломками мог быть ребёнок.
На месте происшествия работали спасатели. Через некоторое время информация о гибели маленького ребёнка подтвердилась.
Состояние двоих пострадавших оценили как крайне тяжёлое. Мужчина находится в коме. Он получил ожоги дыхательных путей, рук и ног. У женщины — перелом и сотрясение мозга. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.
Один частный дом разрушен полностью. Второй охватил огонь. Также пострадали как минимум три машины.
Мэр города Валентин Демидов сообщил, что управы обходят территорию, где случилось происшествие. Он предположил, что могут быть и другие разрушения.
Добавим, что в связи со случившейся трагедией в Белгороде изменили график проведения нескольких мероприятий.