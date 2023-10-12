В результате взрыва в Белгороде пострадала сотрудница БГТУ им. Шухова

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
При ночном ЧП в Белгороде пострадала Олеся Акифи — заместитель завкафедрой подготовительного факультета для иностранных граждан БГТУ им. Шухова. Сейчас она находится в реанимации. Госпитализирован и её муж.
Четырёхлетняя дочь семейной пары погибла. Под завалами также обнаружили тела мужчины и женщины — родителей сотрудницы вуза.
Мы потрясены случившимся. Никакие слова не могут выразить боль, горечь, скорбь и сочувствие, которые испытывают сотрудники и студенты БГТУ имени Шухова. Университет следит за состоянием здоровья пострадавших и готов оказать всемерную помощь.
пресс-служба БГТУ им. Шухова
Ночью ПВО сбила беспилотник. После этого произошёл взрыв, а затем — пожар. Три человека погибли, двое пострадали.
Состояние пострадавших оценивают как тяжёлое. У мужчины — ожоги. Сообщалось, что он был в коме. У Ольги Акифи — перелом и сотрясение мозга.
Всего в результате ночного ЧП уничтожен один дом, ещё два пострадали. Повреждения есть в трёх машинах.