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Последствия ночного ЧП в Белгороде

В результате взрыва в Белгороде пострадала сотрудница БГТУ им. Шухова

12 октября 2023, 09:18
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
Последствия ночного ЧП в Белгороде
Сейчас Олеся Акифи находится в реанимации, её муж — тоже. Погибли четырёхлетняя дочь, а также родители сотрудницы вуза. Информацию подтверждает пресс-служба БГТУ.

При ночном ЧП в Белгороде пострадала Олеся Акифи — заместитель завкафедрой подготовительного факультета для иностранных граждан БГТУ им. Шухова. Сейчас она находится в реанимации. Госпитализирован и её муж.

Четырёхлетняя дочь семейной пары погибла. Под завалами также обнаружили тела мужчины и женщины — родителей сотрудницы вуза.

Мы потрясены случившимся. Никакие слова не могут выразить боль, горечь, скорбь и сочувствие, которые испытывают сотрудники и студенты БГТУ имени Шухова. Университет следит за состоянием здоровья пострадавших и готов оказать всемерную помощь.
пресс-служба БГТУ им. Шухова

Ночью ПВО сбила беспилотник. После этого произошёл взрыв, а затем — пожар. Три человека погибли, двое пострадали.

Состояние пострадавших оценивают как тяжёлое. У мужчины — ожоги. Сообщалось, что он был в коме. У Ольги Акифи — перелом и сотрясение мозга.

Всего в результате ночного ЧП уничтожен один дом, ещё два пострадали. Повреждения есть в трёх машинах.

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