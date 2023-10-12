«Двери ходили ходуном». Что происходит на месте трагедии с беспилотником в Белгороде

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Ночью 12 октября на окраине Белгорода рухнул беспилотник: по предварительным данным, его сбила система ПВО. Сообщил об этом губернатор Вячеслав Гладков: эту же информацию позже подтвердило Минобороны. Ведомство уточняет, что сбитие украинского беспилотника самолётного типа произошло в 23.50 мск 11 октября.
Из-за падения обломков на частный дом произошёл взрыв, в результате которого погибли три человека. Один из них, по информации журналистов, — девочка детсадовского возраста. Её родители сейчас в больнице: за жизнь раненых борются врачи.
На месте трагедии работают специальные службы: МЧС, полиция, энергетики. Продолжается подомовой обход. Некоторые жители пытаются пробраться за ленточку и дойти до родных. Но никого не пускают: по некоторой информации, под завалами ещё могут находиться опасные обломки беспилотника.
Известно о разрушении одного дома. Ещё два соседних здания повреждены частично. Кроме того, осколками задело несколько автомобилей: по данным чиновников, речь идёт о трёх машинах.
Сходятся к разрушенному дому и жители соседних домов и улиц. Не останавливает их даже шквальный осенний ветер, о котором вчера предупреждали в МЧС: участок находится на пригорке, поэтому порывы пронизывают до костей. В воздухе пахнет гарью.
Разговаривать с журналистами хотят не все. Силовые структуры и представители администрации комментировать ситуацию по понятным причинам пока отказываются, а некоторые местные относятся к прессе с нескрываемым недоверием и даже презрением.
— А мы журналистов не приветствуем! — прямо заявляет нам мужчина с собакой.
Впрочем, находятся и те, кто готов рассказать о страшных событиях этой ночи.
Два раза бабахнуло. Сильно очень. Так никогда не бабахало. А потом вспыхнул дом, мы рядышком здесь. Волнение началось, тревога. Потом службы все приехали. Мы выходили и смотрели: это же неординарное событие, очень страшное.
делится местная жительница
Сама женщина с погибшими знакома не была. По её словам, поддерживала контакт с семьёй умершей девочки её дочь — ей помогали с коляской.
Видела их раз с собачкой, и всё. Дочка же плакала. Ребёночка очень жалко.
Семья Диминых от места взрыва живёт дальше, на другой улице. Но они всё равно услышали шум и очень его испугались.
Я аж с кровати упала! Двери ходуном заходили. Мы все проснулись. Слышно было, как на крышу падает что-то, особенно по железу. Осколки летели. Я думал, что град это. Страшно очень.
семья Диминых
Семью погибших они не знали. Димина призналась, что её до сих всю трясёт. На поводке у женщины небольшой пёс по кличке Никита: животное нервно и испуганно лает.
К обломкам пропускают жителей ближайших домов. С ними беседуют полицейские и чиновники: просят поделиться номером телефона, адресом, прочей необходимой информацией. По данным мэра Белгорода Валентина Демидова, дополнительный обход территории организовали ещё ранним утром. Участие в нём принимают представители управ.
Прибыл на место и специалист-криминалист. Как добавил Гладков, точную причину ночного происшествия определят по итогам следственных мероприятий.
Через время на место приезжают энергетики. Они также принимают участие в ликвидации последствий: спасатели попросили убрать оборвавшийся провод, который мешает технике. Многие нервничают, а машины с полицейскими переезжают с места на место. Пригнали и строительную технику: судя по всему, для разбора завалов.
На данный момент врачи борются за жизнь ещё двух пострадавших — родителей погибшей девочки. Состояние их оценивают как крайне тяжёлое. Мужчина находится в коме: он получил ожоги дыхательных путей, рук и ног. У женщины — перелом и сотрясение мозга. Журналистам стало известно, что раненая — сотрудница БГТУ им. Шухова. В вузе информацию подтвердили.
Журналисты Бел.Ру также подготовили видео с моментом падения обломков на дома частного сектора. Посмотреть его можно по ссылке: