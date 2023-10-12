«Двери ходили ходуном». Что происходит на месте трагедии с беспилотником в Белгороде

Через время на место приезжают энергетики. Они также принимают участие в ликвидации последствий: спасатели попросили убрать оборвавшийся провод, который мешает технике. Многие нервничают, а машины с полицейскими переезжают с места на место. Пригнали и строительную технику: судя по всему, для разбора завалов.