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Хайбар Акифи

Установлена личность ещё одного раненного при ночном ЧП в Белгороде — это журналист

12 октября 2023, 11:42
Фото: страница Хайбара Акифи в соцсети/РИА "Новости"
Хайбар Акифи

При взрыве в Белгороде пострадал журналист афганской редакции Sputnik

Хайбар Акифи тяжело ранен и находится в реанимации. Мужчина работает в афганской редакции Sputnik. В результате ЧП пострадала его жена. Их 4-летняя дочь погибла. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

Стало известно, что в результате падения беспилотника пострадал журналист Sputnik. Об этом рассказал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

29-летний Хайбар Акифи работает в афганской редакции Sputnik. Мужчина тяжело ранен и находится в реанимации. Серьёзно пострадала и его жена. Олеся Акифи находится в реанимации, как и её муж. Белгородка работает в БГТУ им. Шухова. Из-за ЧП погибла их 4-летняя дочь.

«Эта террористическая атака по мирным сёлам в России, конечно же, предпринята киевским режимом от отчаяния, в ответ на то, что происходит на фронтах. Мы делаем всё, чтобы помочь семье, поддержать её, вылечить и обозначить будущее», — сказал Киселёв.

Раненых могут перевезти на лечение в Москву.

Из-за падения беспилотника погибли три человека — маленькая девочка и родители Олеси Акифи. Она вместе с семьёй приехала погостить к своим родителям. Сообщалось, что женщина ещё не знает о смерти дочери и родителей. Официального подтверждения этой информации нет.

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