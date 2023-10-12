Установлена личность ещё одного раненного при ночном ЧП в Белгороде — это журналист

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Стало известно, что в результате падения беспилотника пострадал журналист Sputnik. Об этом рассказал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.
29-летний Хайбар Акифи работает в афганской редакции Sputnik. Мужчина тяжело ранен и находится в реанимации. Серьёзно пострадала и его жена. Олеся Акифи находится в реанимации, как и её муж. Белгородка работает в БГТУ им. Шухова. Из-за ЧП погибла их 4-летняя дочь.
«Эта террористическая атака по мирным сёлам в России, конечно же, предпринята киевским режимом от отчаяния, в ответ на то, что происходит на фронтах. Мы делаем всё, чтобы помочь семье, поддержать её, вылечить и обозначить будущее», — сказал Киселёв.
Раненых могут перевезти на лечение в Москву.
Из-за падения беспилотника погибли три человека — маленькая девочка и родители Олеси Акифи. Она вместе с семьёй приехала погостить к своим родителям. Сообщалось, что женщина ещё не знает о смерти дочери и родителей. Официального подтверждения этой информации нет.