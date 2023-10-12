Установлена личность ещё одного раненного при ночном ЧП в Белгороде — это журналист

«Эта террористическая атака по мирным сёлам в России, конечно же, предпринята киевским режимом от отчаяния, в ответ на то, что происходит на фронтах. Мы делаем всё, чтобы помочь семье, поддержать её, вылечить и обозначить будущее», — сказал Киселёв.