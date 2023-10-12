Гладков: причины ночного ЧП в Белгороде назовут после вердикта следователей

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
После ночного ЧП в Белгороде один частный дом полностью разрушен. Ещё два повреждены частично. Задело в том числе три автомобиля.
Точную причину происшествия определят по завершении следственных мероприятий.
Грохот над Белгородом и Белгородским районом раздался около полуночи. Затем губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник. Эту же информацию подтвердило Минобороны.
Упали обломки дрона. Произошёл взрыв, затем загорелся частный дом.
Три человека погибли. Это мужчина, женщина и ребёнок. По информации «Фонаря», погибшая девочка — детсадовского возраста.
Два человека госпитализированы. Их состояние оценивают как тяжёлое. У мужчины — ожоги дыхательных путей, рук и ног. У женщины — переломы и сотрясение головного мозга.