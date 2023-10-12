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Published Сегодня, 08:22

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Последствия ночного ЧП в Белгороде

Гладков: причины ночного ЧП в Белгороде назовут после вердикта следователей

12 октября 2023, 08:22
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
Последствия ночного ЧП в Белгороде

Гладков сообщил о последствиях ночного ЧП в Белгороде

Один дом полностью разрушен, два повреждены частично. Есть повреждения в автомобилях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Причины происшествия назовут по завершении следственных мероприятий.

После ночного ЧП в Белгороде один частный дом полностью разрушен. Ещё два повреждены частично. Задело в том числе три автомобиля.

Точную причину происшествия определят по завершении следственных мероприятий.

Грохот над Белгородом и Белгородским районом раздался около полуночи. Затем губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник. Эту же информацию подтвердило Минобороны.

Упали обломки дрона. Произошёл взрыв, затем загорелся частный дом.

Три человека погибли. Это мужчина, женщина и ребёнок. По информации «Фонаря», погибшая девочка — детсадовского возраста.

Два человека госпитализированы. Их состояние оценивают как тяжёлое. У мужчины — ожоги дыхательных путей, рук и ног. У женщины — переломы и сотрясение головного мозга.

Что известно о ночном ЧП в Белгороде
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