Дело из-за цен на бензин и история об отравлении школьников: итоги дня по-белгородски

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Региональное УФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции и возбудило против АО «Осколнефтеснаб» антимонопольное дело. Подобные дела возбудили в Ростовской области и Ставропольском крае, поскольку компании продавали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене.
Антимонопольное ведомство пообещало продолжить проверять ситуацию на товарном рынке нефтепродуктов.
Кому же принадлежит «Осколнефтеснаб»? В декабре 2022 года старооскольская компания получила от министерства экономразвития и промышленности 72 млн рублей в рамках субсидии на строительство газовых заправок. Эти деньги, если верить изданию «Коммерсантъ», направили близкой к семье Игоря Барщука компании.
По документам ЕГРЮЛ за 2016 год, одним из учредителей является Василий Барщук, который, вероятно, отец депутата Игоря Барщука.
В начале августа компания подавала иск на Союз автомобилистов России, который якобы снял видео с фактом недолива топлива на одной из заправок «Осколнефтеснаба». Компания утверждает, что видео не может доказывать недолив. «ОНС» потребовал удалить видео и возместить компенсацию в 64 тыс. рублей.
Отметим, что жители неоднократно жаловались на подорожание топлива, а Росстат ежедневно выкладывал сводку роста цен на бензин и дизельное топливо. УФАС обещало проверить обоснованность увеличения стоимости.
Некоторые жители выразили беспокойство, что в регионе не хватает бензина. В это время глава региона заверил, что беспокоиться не о чем, а белгородские чиновники сообщили о незначительных перебоях на АЗС.
27 сентября двое первоклассников из Старого Оскола отравились неизвестным веществом. Им потребовалась госпитализация. Жизни и здоровью мальчиков в настоящий момент ничего не угрожает.
Официальная версия случившегося пока не известна, однако некоторые белгородцы считают, что дети могли отравиться, выпив жидкость для электронных сигарет, которую им якобы дал неизвестный мужчина. Таким предположением поделилась мама одного из детей.
В региональном УМВД отметили, что дети действительно отравились неизвестным веществом, однако что именно это было, пока не ясно.
Полицейские проводят проверку по факту отравления школьников и просят педагогов и родителей донести до детей, что нельзя пить неизвестные напитки, тем более из рук незнакомцев.
Напомним, что в начале мая в Прохоровском районе отравились пятеро учеников гимназии. Их доставили в больницу, одного из них пришлось направить в реанимацию. Выяснилось, что дети отравились успокоительным.
Сегодня, 29 сентября, под обстрел ВСУ попало село Дорогощь в Грайворонском округе. В результате атаки пострадало здание местной школы. Внутри детей не было — они обучаются дома в дистанционном формате. Это уже второй обстрел школы за два дня: 28 сентября под огнём оказалась школа в Теребрено в Краснояружском районе.
Также повреждения получили два частных дома и один автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Следующим под обстрел ВСУ попало село Тишанка в Волоконовском районе. Повреждения получила линия электропередачи: без света на время остались жители Тишанки и Шаховки. На месте работали аварийные службы.