Дело из-за цен на бензин и история об отравлении школьников: итоги дня по-белгородски

Сегодня, 29 сентября, под обстрел ВСУ попало село Дорогощь в Грайворонском округе. В результате атаки пострадало здание местной школы. Внутри детей не было — они обучаются дома в дистанционном формате. Это уже второй обстрел школы за два дня: 28 сентября под огнём оказалась школа в Теребрено в Краснояружском районе.