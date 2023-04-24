Подростков, разбивших стёкла на остановке на ул. Щорса в Белгороде, наказали

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Подростков, разбивших стёкла на остановке на улице Щорса в июне прошлого года, наказали. Надзорное ведомство добилось возмещения причинённого ущерба в результате хулиганских действий.
Двое юных белгородцев разбили остановочный комплекс, расположенный в районе дома № 41б по улице Щорса. За это молодых людей в январе 2023 года привлекли к уголовной ответственности — их ограничили в свободе сроком на восемь и шесть месяцев.
Нанесённые остановочному павильону повреждения оценили в 136,5 тыс. рублей. Деньги взыскали с родителей хулиганов в пользу города.
Напомним, уголовное дело на подростков завели в июне 2022 года. Полиция выяснила, что в день происшествия парни были пьяны. Вандалы бросали в стёкла фрагменты дорожного щебня и разбили три из них. Одно стекло уцелело.