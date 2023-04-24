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Подростков, разбивших стёкла на остановке на ул. Щорса в Белгороде, наказали

24 апреля 2023, 10:50
Фото: 1MI

Белгородская прокуратура рассказала о наказании для повредивших остановку подростков

Хулиганов, которые разбили стёкла на остановке на ул. Щорса, ограничили в свободе. С их родителей взыскали ущерб в размере более чем 136 тыс. рублей, сообщили в городской прокуратуре.

Подростков, разбивших стёкла на остановке на улице Щорса в июне прошлого года, наказали. Надзорное ведомство добилось возмещения причинённого ущерба в результате хулиганских действий.

Двое юных белгородцев разбили остановочный комплекс, расположенный в районе дома № 41б по улице Щорса. За это молодых людей в январе 2023 года привлекли к уголовной ответственности — их ограничили в свободе сроком на восемь и шесть месяцев.

Нанесённые остановочному павильону повреждения оценили в 136,5 тыс. рублей. Деньги взыскали с родителей хулиганов в пользу города.

Напомним, уголовное дело на подростков завели в июне 2022 года. Полиция выяснила, что в день происшествия парни были пьяны. Вандалы бросали в стёкла фрагменты дорожного щебня и разбили три из них. Одно стекло уцелело.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Прокуратура#Остановки#Стёкла#Ущерб#Наказание#Подростки#Хулиганы
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