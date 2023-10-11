Куриное мясо от разных брендов: какие цены на прилавках видят белгородцы?

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
2 октября ФАС запросила информацию о ценах у трёх компаний, производящих мясо птицы: «Приосколье», «Черкизово» и «ГАП Ресурс». Вопрос касается обоснованности цен на производимую ими продукцию. В случае обнаружения нарушений, ведомство обещает применить меры антимонопольного регулирования, включая наложение штрафов. Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась повышением цен на некоторые виды мяса в торговых сетях ещё 10 августа.
«После анализа всех материалов, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, ФАС России примет меры антимонопольного реагирования», — заключили в ФАС.
Министр сельского хозяйства региона ранее тоже отвечал на вопросы белгородцев по теме. Андрей Антоненко уверяет, что такая ситуация наблюдается по всей стране. Он же рассказал, когда цены стабилизируются. По словам Антоненко, стабилизация ценовой ситуации, по информации Минсельхоза России, возможна в октябре–ноябре текущего года.
Редакция Бел.Ру решила выяснить, какие цены на прилавках видят белгородцы. Наша журналистка попробовала пообщаться и с продавцами.
В разных торговых сетях цены разнятся. Иногда даже среди точек одной и той же сети. Разницу можно увидеть и на сайтах доставки. Также нужно помнить, что компании по производству продукции могут иметь несколько торговых марок. К примеру, к АО «Приосколье» относятся «Коко Пулет», «Флай де Ланч», «Славная марка» и «Аль-Сафа».
Побродив по «Магниту», удалось собрать акутальную ценовую сводку по продукции производителя. Грудка будет стоить для белгородцев 255 рублей, тушка бройлера — 190 рублей, крылья и голень — 250 и 220 рублей соответственно, а вот за филе придётся отдать 300 рублей. В магазине по другому адресу нашлись небольшие отличия в цене по другим наименованиям. Так, куриная печень в первом стоит 210 рублей, а во втором уже 219 рублей. Есть разница и в цене на бедро — 180 и 188 рублей. В «Пятёрочке» куриные крылья от «Приосколья» стоят 210 рублей.
На «Южной Ярмарке» стоимость уже выше. Окорок — 235 рублей, крылья — 270. Всего на 3 рубля больше цена куриного набора для шашлыка: «Магнит» — 210 рублей, «Южная Ярмарка» — 213 рублей. Ощутимая разница в цене на куриное филе. Уже 395 рублей.
Продавец рассказала, что около месяца назад филе курицы стоило 365 рублей. Женщина поделилась, что последняя волна подорожания коснулась как раз этой «мясной части». Ещё она сообщила о скором поднятии цены на полуфабрикаты из курицы с 12 октября. Первым делом дороже станут котлеты. Отправиться дальше журналистке Бел.Ру продавец посоветовала в магазин «Ясные зори». По её словам, там цифры на ценниках увеличились гораздо заметнее.
Здесь, как оказалось, действительно было, на что посмотреть. На одну и ту же категорию продукции компании можно увидеть разную стоимость прямо на одном прилавке фирменного магазина. Это зависит от того, что именно хотят приобрести белгородцы: продукцию на подложке или же на развес?
В остальном цены следующие. Грудка в «Ясные зори» обойдётся в 359 рублей, тушка бройлера — в 255 рублей, печень и желудочки — по 199 и 189 рублей. Стоимость куриного фарша достигает отметки в 219 рублей, а набора для шашлыка — до 230. Отметить можно и расценки на куриные сердца и шеи. Это 309 и 89 рублей соответственно. Также в «Пятёрочке» куриное «ассорти» из бёдер и крыльев можно приобрести за 433 рубля. Цены в фирменном магазине продавец комментировать отказалась, сославшись на то, что «все они перед глазами — можете всё увидеть и сравнить сами».
Производитель объединяет и такие бренды, как «Куриное царство», «Петелинка», «Пава-Пава», «Латифа» и ещё несколько. Указанные марки чаще всего можно заметить в Белгороде.
В «Магните» удалось найти куриную печень и куриные желудочки от «Куриного царства» — они стоят 150 и 140 рублей соответственно. В «Пятёрочке» нашлись лотки с бёдрами бройлеров. Их цена в пределах 179,5 рубля. А филе от «Петелинки» обнаружилось за 275 рублей, тушка — за 240, филе бедра — за 410. В «Ленте», но уже от марки «Латифа», оно стоит уже 433 рубля. Там же тушка бройлера «Латифа» оценена в 570 рублей.
Куриная тушка в «Пятёрочке» стоит 254 рубля, голень в «Магните» — 226,5 рубля. А в «Перекрёстке» — лоток крыльев по 310 рублей. К компании относятся также марки «Наша Птичка» и «Благояр». Так, полуфабрикат «крылья в маринаде по-мексикански» от «Наша Птичка» белгородцы найдут за 280 рублей. Пока это всё, что удалось найти нашей журналистке в торговых точках Белгорода от «ГАП Ресурс».
Это, например, «Экоптица». Цена на грудку составляет 308,6 рубля в «Пятёрочке», на куриное филе в «Магните» — 340, а на суповой набор там же — 108 рублей. Можно встретить и бренд «Своя», куриное бедро от которого в «Магните» можно найти по 420 рублей, филе — 420 рублей, «ассорти» — 280, набор для бульона — 110.
Ранее, ещё в июле, журналисты Бел.Ру искали причины начавшегося подорожания на продукцию из куриного мяса. СМИ предполагали, что это может быть связано с ситуацией в приграничье, однако эксперты это не подтверждают. В июле закупочные цены на курятину и вовсе росли существенно меньшими темпами, чем в конце весны. Однако цены на курицу всё равно бьют исторический рекорд, писал Forbes.