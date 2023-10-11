Куриное мясо от разных брендов: какие цены на прилавках видят белгородцы?

В остальном цены следующие. Грудка в «Ясные зори» обойдётся в 359 рублей, тушка бройлера — в 255 рублей, печень и желудочки — по 199 и 189 рублей. Стоимость куриного фарша достигает отметки в 219 рублей, а набора для шашлыка — до 230. Отметить можно и расценки на куриные сердца и шеи. Это 309 и 89 рублей соответственно. Также в «Пятёрочке» куриное «ассорти» из бёдер и крыльев можно приобрести за 433 рубля. Цены в фирменном магазине продавец комментировать отказалась, сославшись на то, что «все они перед глазами — можете всё увидеть и сравнить сами».