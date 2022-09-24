Белгородцы получают повестки и учатся поведению при обстрелах: итоги недели

20 сентября в Госдуме приняли пакет поправок в УК РФ. Теперь отказ от военной службы чреват серьёзными последствиями. За неявку в военкомат по призыву россиянам грозит до пяти лет тюрьмы, а если неявка повлечёт за собой тяжкие последствия – можно и на десять лет оказаться за решёткой. Поправки ужесточили наказание и за дезертирство, добровольную сдачу в плен, симуляцию болезни и мародёрство. Но об этом лучше почитать отдельно сами документы или здесь.
А 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, где объявил о частичной мобилизации.
О том, что необходимо знать о призыве белгородцам – собрали информацию здесь. Мобилизованные россияне будут получать выплаты контрактников, о чём сообщил президент, а для белгородских семей разработают меры поддержки. Например, сохранят зарплату за мобилизованными мужчинами и будут начислять её родственникам – это уже инициатива Вячеслава Гладкова.
Не подлежат призыву при объявленной частичной мобилизации студенты, срочники, депутаты, многодетные родители (при определённых условиях), а также осуждённые за тяжкие преступления, и ещё несколько категорий граждан. Полный перечень можете прочесть по ссылке.
Губернатор соседней Курской области Роман Старовойт уже сообщил о том, что от своего региона собирается мобилизовать до трёх тысяч человек. На Белгородчине также приступили к исполнению поручения Владимира Путина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже подписал постановление о частичной мобилизации. По словам Гладкова, мы (т.е. белгородцы) как никто понимаем «правильность, необходимость, своевременность принятых решений».
Уже 22 сентября в нашем регионе выехали первые автобусы с теми, кого призвали. Резервистов сопровождали полицейские. Среди тех, кого отправили на СВО, числится и глава белгородского союза журналистов Юрий Гусаков. Чаще всего под мобилизацию сейчас попадают танкисты, артиллеристы, связисты, десантники и медики.
Если у вас остались вопросы по теме частичной мобилизации в Белгородской области, вы сможете обратиться по телефону 122.
Повторимся – обстрелы со стороны Украины Белгородской области продолжаются. Эта неделя достаточно тихая, в сравнении с предыдущей, но всё же совсем спокойной её не назвать.
21 сентября ВСУ обстреляли село Логачёвка Валуйского горокруга. Тогда в селе загорелся дом. Пострадавших не было. В этот же вечер над Белгородом и районом раздались звуки громких взрывов. Практически сразу из сообщения Вячеслава Гладкова выяснилось, что это работает наша система ПВО.
22 сентября обстрелу подверглось другое село в Валуйском горокруге – Двулучное. Там взорвался снаряд, который оставил 12-метровую воронку. Были и разрушения. Обошлось без жертв. «С остальным поможем», – пообещал Вячеслав Гладков.
Несмотря на постоянные обстрелы, некоторые селяне не готовы расстаться с родным домом. Например, в приграничном селе Журалёвка всё еще живут некоторые белгородцы. А две улицы в селе, по причине, описанной выше, остаются обесточены. Люди, вместо того, чтобы покинуть опасное место жительства, жалуются на отсутствие электричества – три морозилки с мясом в крайне затруднительном положении даже с генератором.
Губернатор ответил на эту жалобу тем, что проблемное ответвление пока невозможно отремонтировать из-за обстрелов. Замкнутый круг получается. Люди, рискуя своей жизнью, заставляют рисковать и других – ремонтировать ЛЭП под обстрелами.
Теперь, кстати, три села остались без газа. В их числе и Журавлёвка, а также Середа и Нехотеевка. Постоянные обстрелы не позволяют заняться ремонтом газоснабжения, поэтому подачу газа просто отключили.
Но в Белгородской области продолжают заботиться о жителях, несмотря на их порой опасные решения. Так, в домах на приграничных территориях установят конвекторы для отопления. Платить за тепло будут власти.
Кстати, если вам интересно, почему во время обстрела Валуек на прошлой неделе не сработала сирена, можете узнать об этом здесь. Недоработка со стороны администрации или оправданная тишина?
Как вы уже догадались, обстановка в Белгородской области напряжённая, из-за чего в голове появляется логичный вопрос: а что делать при обстреле?
Военную подготовку мало кто проходил, да и информации о бомбоубежищах как-то нет в свободном доступе. Укрыться в метро – тоже не вариант, потому что метро у нас нет. Поэтому жителям многоэтажек советуют спасаться в паркингах. Как до них добежать, не скажем, это уже другой вопрос. Но лучше знать хоть что-то, чем ничего.
Паркинг. Теперь доступ на парковку будет доступен не только автовладельцам, но и остальным жителям дома – это уже зависит от вашего места жительства. В данном случае нам рассказали о паркинге на Попова, 37.
Кому не повезло с паркингами, предлагают подвалы. Но с таким вариантом всё ещё сложнее. Что об этом думают белгородцы – читайте тут. Дело в том, что не все подвалы подходят для укрытия. Да и ключи от подвала в доступе не у каждого жителя. Если же у вас нет ни подвала, ни паркинга поблизости – может спасти торговый центр.
Надеемся, что в ближайшее время всех жителей проинформируют, что и как делать в случае опасности. А лучше – представят схему с местами укрытий. Ведь не всегда мы находимся у себя дома.