Белгородцы получают повестки и учатся поведению при обстрелах: итоги недели

20 сентября в Госдуме приняли пакет поправок в УК РФ. Теперь отказ от военной службы чреват серьёзными последствиями. За неявку в военкомат по призыву россиянам грозит до пяти лет тюрьмы, а если неявка повлечёт за собой тяжкие последствия – можно и на десять лет оказаться за решёткой. Поправки ужесточили наказание и за дезертирство, добровольную сдачу в плен, симуляцию болезни и мародёрство. Но об этом лучше почитать отдельно сами документы или здесь.