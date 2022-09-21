Гладков: Кто, как не Белгородская область, понимает правильность принятых решений

Губернатор Белгородской области прокомментировал утреннее обращение Владимира Путина к народу.
Мы внимательно выслушали задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, приступили к их исполнению. Кто, как не Белгородская область, понимает правильность, необходимость, своевременность принятых решений. Скорректировал свой рабочий график. Постараюсь, как всегда, держать вас в курсе принятых решений и тех событий, которые происходят на нашей с вами территории.
Вячеслав Гладков
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая начинается с сегодняшнего дня. Призыв должны обеспечить главы регионов. Сроки определяются Минобороны РФ для каждого субъекта страны.