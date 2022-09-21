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Гладков: Кто, как не Белгородская область, понимает правильность принятых решений

21 сентября 08:31
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Гладков поддержал решение Путина о частичной мобилизации

По словам губернатора, в регионе уже приступили к выполнению поставленных президентом задач. Вячеслав Гладков пообещал держать белгородцев в курсе принятых решений.

Губернатор Белгородской области прокомментировал утреннее обращение Владимира Путина к народу.

Мы внимательно выслушали задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, приступили к их исполнению. Кто, как не Белгородская область, понимает правильность, необходимость, своевременность принятых решений. Скорректировал свой рабочий график. Постараюсь, как всегда, держать вас в курсе принятых решений и тех событий, которые происходят на нашей с вами территории.
Вячеслав Гладков

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая начинается с сегодняшнего дня. Призыв должны обеспечить главы регионов. Сроки определяются Минобороны РФ для каждого субъекта страны.

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#Инна Рогова#Общество#Губернатор#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обращение#Военная мобилизация
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