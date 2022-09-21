— студенты;

— военнослужащие-срочники и служащие по призыву;

— многодетные родители (четверо и более детей);

— мужчины с тремя детьми и беременной женой на сроке не менее 22 недель;

— занимающиеся уходом за родными — инвалидами I группы;

— единственные опекуны несовершеннолетних братьев и сестёр;

— осуждённые за тяжкие преступления (убийства);

— работники оборонно-промышленного комплекса;

— не служившие в армии граждане, не имеющие военно-учётной специальности и боевого опыта;

— ограниченно годные к военной службе;

— люди с категорией «Г», которых считают временно не годными;

— военнообязанные в случае брони под гражданские нужды;

— сенаторы и депутаты Государственной Думы;

— другие категории граждан по специальному решению президента.