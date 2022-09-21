Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Призыв будут обеспечивать губернаторы субъектов РФ.
Планируется, что призовут порядка 300 тысяч резервистов. Президент заявил, что на военную службу пойдут только граждане, которые сейчас состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил России (ВС), имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.
Как будет проходить частичная мобилизация и кто под неё попадает — в материале.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что в первую очередь могут мобилизовать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, будут призывать только тех граждан, которые отслужили в армии, у которых есть нужная сейчас вооружённым силам специальность и боевой опыт.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что студенты и лица, проходящие срочную службу в ВС РФ, не попадают под частичную мобилизацию.
У России огромный мобилизационный ресурс — почти 25 млн человек. Частичной мобилизации подлежат чуть более 1%.
Сергей Шойгу
Граждан с приписным удостоверением пока не мобилизуют. Как пояснил член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов, эта категория призывается только во время полной мобилизации.
Во время частичной мобилизации не будут призывать ограниченно годных к службе (категория «В»), заявил секретарь СПЧ Александр Точенов.
Стоит отметить, что существует три категории призыва по возрастам:
— студенты;
— военнослужащие-срочники и служащие по призыву;
— многодетные родители (четверо и более детей);
— мужчины с тремя детьми и беременной женой на сроке не менее 22 недель;
— занимающиеся уходом за родными — инвалидами I группы;
— единственные опекуны несовершеннолетних братьев и сестёр;
— осуждённые за тяжкие преступления (убийства);
— работники оборонно-промышленного комплекса;
— не служившие в армии граждане, не имеющие военно-учётной специальности и боевого опыта;
— ограниченно годные к военной службе;
— люди с категорией «Г», которых считают временно не годными;
— военнообязанные в случае брони под гражданские нужды;
— сенаторы и депутаты Государственной Думы;
— другие категории граждан по специальному решению президента.
Депутаты Госдумы и члены Совфеда имеют отсрочку от призыва согласно российскому законодательству. Также отсрочку получили:
Глава комитета Госдумы РФ по обороне заявил, что выпускников военных кафедр могут призвать, если их специальности будут востребованы.
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что граждане, которые попадают под частичную мобилизацию, получат медицинские и налоговые льготы, смогут бесплатно получать дополнительное профессиональное образование. Ещё у них будет ежемесячная доплата к пенсии.
Также у мобилизованных граждан будут выплаты и соцгарантии, которые положены контрактникам.
Мобилизованные россияне получат статус военнослужащих-контрактников, заявил президент РФ Владимир Путин. Сами контракты о прохождении службы будут действовать до окончания периода частичной мобилизации.
Как следует из указа, основаниями для увольнения мобилизованных и контрактников в период мобилизации будут возраст, состояние здоровья или приговор суда.
У резервистов в период частичной мобилизации нет ограничений в праве выезда за пределы региона, где они прописаны. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Такой запрет действует с момента получения повестки о необходимости явиться в военкомат.