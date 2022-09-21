Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кого призовут на военную службу по частичной мобилизации в России

21 сентября 09:56
Фото: Bel.ru
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Подробнее — в материале.

Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Призыв будут обеспечивать губернаторы субъектов РФ.

Планируется, что призовут порядка 300 тысяч резервистов. Президент заявил, что на военную службу пойдут только граждане, которые сейчас состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил России (ВС), имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Как будет проходить частичная мобилизация и кто под неё попадает — в материале.

Кого призовут первыми? 

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что в первую очередь могут мобилизовать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.  По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, будут призывать только тех граждан, которые отслужили в армии, у которых есть нужная сейчас вооружённым силам специальность и боевой опыт.

На военную службу отправят студентов и солдат-срочников?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что студенты и лица, проходящие срочную службу в ВС РФ, не попадают под частичную мобилизацию.

У России огромный мобилизационный ресурс — почти 25 млн человек. Частичной мобилизации подлежат чуть более 1%.
Сергей Шойгу

Что будет с гражданами с приписным удостоверением?

Граждан с приписным удостоверением пока не мобилизуют. Как пояснил член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов, эта категория призывается только во время полной мобилизации.

Фото: 1MI

Какие категории граждан не будут призывать?

Во время частичной мобилизации не будут призывать ограниченно годных к службе (категория «В»), заявил секретарь СПЧ Александр Точенов.

Стоит отметить, что существует три категории призыва по возрастам:

  • от 18 до 35 лет — первая категория,
  • от 35 до 45 лет — вторая категория,
  • от 45 до 50 лет — третья категория.

Призыву не подлежат:

— студенты;
— военнослужащие-срочники и служащие по призыву;
— многодетные родители (четверо и более детей);
— мужчины с тремя детьми и беременной женой на сроке не менее 22 недель;
— занимающиеся уходом за родными — инвалидами I группы;
— единственные опекуны несовершеннолетних братьев и сестёр;
— осуждённые за тяжкие преступления (убийства);
— работники оборонно-промышленного комплекса;
— не служившие в армии граждане, не имеющие военно-учётной специальности и боевого опыта;
— ограниченно годные к военной службе;
— люди с категорией «Г», которых считают временно не годными;
— военнообязанные в случае брони под гражданские нужды;
— сенаторы и депутаты Государственной Думы;
— другие категории граждан по специальному решению президента.

Депутаты Госдумы и члены Совета Федераций попадают под частичную мобилизацию?

Депутаты Госдумы и члены Совфеда имеют отсрочку от призыва согласно российскому законодательству. Также отсрочку получили:

  • депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ,
  • депутаты представительных органов муниципальных образований,
  • главы муниципальных образований.

Попадут ли под частичную мобилизацию выпускники военных кафедр?

Глава комитета Госдумы РФ по обороне заявил, что выпускников военных кафедр могут призвать, если их специальности будут востребованы.

Фото: 1MI

Получат ли льготы те, кто попадают под частичную мобилизацию?

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что граждане, которые попадают под частичную мобилизацию, получат медицинские и налоговые льготы, смогут бесплатно получать дополнительное профессиональное образование. Ещё у них будет ежемесячная доплата к пенсии.

Также у мобилизованных граждан будут выплаты и соцгарантии, которые положены контрактникам.

Какой статус будут иметь мобилизованные граждане?

Мобилизованные россияне получат статус военнослужащих-контрактников, заявил президент РФ Владимир Путин. Сами контракты о прохождении службы будут действовать до окончания периода частичной мобилизации.

Как следует из указа, основаниями для увольнения мобилизованных и контрактников в период мобилизации будут возраст, состояние здоровья или приговор суда.

Можно ли уезжать за пределы своего региона?

У резервистов в период частичной мобилизации нет ограничений в праве выезда за пределы региона, где они прописаны. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Такой запрет действует с момента получения повестки о необходимости явиться в военкомат.

#Общество#Эксклюзив#Операция на Украине#Частичная мобилизация#Военные#Путин#Военная мобилизация#Андрей Картаполов#Сергей Шойгу#Владимир Путин
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18