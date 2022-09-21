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Частичная мобилизация: что нужно знать белгородцам

21 сентября 14:16
Фото: Bel.ru
21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Кого призовут, а кого — не должны, сколько планируют набрать резервистов, положены ли им выплаты и как на ситуацию отреагировали в Белгородской области? Подробности — в материале.

Частичная мобилизация уже началась

Во время утреннего обращения к россиянам 21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Глава государства объяснил её необходимость целями защиты России, её суверенитета и целостности.

Мероприятия по частичной мобилизации начинаются с сегодняшнего дня. В регионах призыв обеспечат губернаторы. Минобороны определит конкретные сроки для каждого субъекта РФ.

Соцгарантии для мобилизованных

Как отметил глава государства, призыву в рамках частичной мобилизации подлежат те, кто прошёл службу в рядах ВС РФ, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Перед отправлением в части они обязательно пройдут дополнительную военную подготовку. Президент гарантировал, что мобилизованных обеспечат социальными гарантиями. Так, они получат выплаты, положенные контрактникам. Помимо этого, Центробанк порекомендовал давать мобилизованным россиянам кредитные каникулы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что призывать будут уже служивших в армии. Также он отметил, что у мобилизованных должны быть нужная сейчас вооружённым силам специальность и боевой опыт. В первую очередь могут призвать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

Кого не призовут в армию

Не должны призвать в рамках частичной мобилизации студентов, срочников, работников оборонно-промышленного комплекса. Также призыву не подлежат:

  • многодетные родители, имеющие четырёх и более детей;
  • те, у кого трое детей и беременная жена на сроке не менее 22 недель;
  • ухаживающие за родными и близкими — инвалидами I группы;
  • единственные опекуны несовершеннолетних братьев и сестёр;
  • осуждённые за тяжкие преступления (убийства и др.);
  • не служившие в ВС РФ граждане, не имеющие военно-учётной специальности и боевого опыта;
  • ограниченно годные к военной службе;
  • люди с категорией «Г», которых считают временно не годными;
  • военнообязанные в случае брони под гражданские нужды;
  • сенаторы и депутаты Госдумы;
  • другие категории граждан по решению президента.

Призовут 300 тысяч резервистов

Всего, как заявил глава Минобороны Шойгу, на военную службу призовут около 300 тыс. резервистов. По его словам, частичной мобилизации подлежит чуть более 1% военнообязанных.

Известно, что резервистов не будут ограничивать в праве выезда. Юридически запрет начнёт действовать только после получения повестки.

Белгородская область готова выполнять указ Путина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поддержал решение президента о введении частичной мобилизации. Конкретных цифр, сколько человек в регионе подлежат призыву, глава области на момент написания материала не назвал.

В соседней Курской области губернатор Роман Старовойт тоже поддержал решение о проведении частичной мобилизации. В регионе собираются мобилизовать 2,5–3 тыс. человек.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов ранее уточнил, что число призывников будет чётко пропорционально численности населения регионов.

Напомним, о старте частичной мобилизации в России стало известно утром 21 сентября в ходе обращения президента Владимира Путина к нации. Он заявил, что Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача, поэтому принято решение о поддержке референдумов о присоединении к Российской Федерации в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Украины. 

Также глава государства высказался о регулярных обстрелах Курской и Белгородской областей. По его словам, террористические удары по приграничным населённым пунктам этих областей наносятся с помощью оружия, которое Украине поставляет Запад. А НАТО с помощью современных беспилотников, спутников и самолётов ведёт разведку по всему югу России. 

Призыв по частичной мобилизации обеспечат губернаторы регионов России. 

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#Инна Рогова#Общество#Военная мобилизация#Белгородская область#Призыв#Частичная мобилизация
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