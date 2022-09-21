Частичная мобилизация: что нужно знать белгородцам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что призывать будут уже служивших в армии. Также он отметил, что у мобилизованных должны быть нужная сейчас вооружённым силам специальность и боевой опыт. В первую очередь могут призвать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.